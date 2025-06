Medi ambient

Ecologistes en Acció amb la protesta veïnal pel funcionament de l’empresa Kronospan Tortosa

Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, que enguany ha tingut com a eix central la conscienciació sobre la contaminació per plàstics, el veïnat al voltant de l’empresa KRONOSPAN va organitzar una acció de sensibilització sobre la contaminació atmosfèrica que pateixen davant l’Ajuntament de Tortosa el mateix 5 de juny a les set de la tarda.

L’acció ha consistit en muntar una exposició viva amb fotografies de les emissions de fum negre a l’atmosfera i altres emissions procedents de l’empresa que, volen recordar, funciona 24h al dia 365 dies a la setmana. Aquesta exposició ha estat cedida per Ecologistes en Acció.

En l’activitat s’ha donat a conèixer que, si bé s’ha publicitat que KRONOSPAN és un exemple de sostenibilitat, el dia a dia al voltant de la fàbrica fa sospitar al veïnat que no sempre és així. Certament, la combustió de fusta neta genera emissions atmosfèriques, però alguns cops, aquestes no són blanques com haurien de ser sinó absolutament negres per la qual cosa podria arribar a passar que també s’estiguessin cremant plàstics o derivats dels mateixos donant lloc a aquestes emissions. Per aquest motiu, reclamen a les administracions competents que duguin a terme les inspeccions necessàries i els controls contemplats en la pròpia autorització ambiental per comprovar-ho i aplicar, si s’escau, el règim sancionador pertinent.

Durant l’acte, el veïnat i les representants de de diferents entitats, una trentena de persones, han reiterat la petició de mesuraments de control del soroll i olors que pateixen, que fins ara l’administració local els ha negat i raó per la qual han dut a terme dues concentracions davant l’Ajuntament de l’Aldea per la contaminació, els sorolls i les olors, i ara han dut a terme aquesta tercera davant l’Ajuntament de Tortosa amb el suport de GETE-Ecologistes en Acció, GEPEC-EdC, AMEVESABA, l’Associació Sediments, l’Associació de Veïns Badó-Masroig de l’Aldea i SOS SALUT. L’objectiu d’aquestes accions és donar a conèixer la problemàtica que, amb l’ampliació del polígon CATSUD, que s’agreujarà encara més i que, al seu entendre, pot acabar afectant també a tot el Delta i la seva gent.