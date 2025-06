Subvecions

Denuncien l’empresa d’automòbils Ebro per incomplir les obligacions lingüístiques d’una subvenció de la Generalitat

Plataforma per la Llengua ha denunciat l’empresa d’automòbils Ebro a la direcció general d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, l’organisme competent, per incomplir les obligacions lingüístiques fixades per l’ajuda econòmica pública que li va ser atorgada. L’entitat en defensa dels drets lingüístics reclama al Departament d’Empresa i Treball que ho investigui i obri un expedient de control a l’empresa, i li exigeix que activi sempre la inspecció per assegurar-se que els requisits es compleixen: és inadmissible que quan l’administració fixa uns requisits lingüístics no s’encarregui de fer-los complir. L’organització fa una crida a l’empresa a rectificar, i a la Generalitat de Catalunya a revocar l’ajuda si Ebro i les altres empreses que es puguin haver beneficiat de la subvenció (i que Plataforma per la Llengua ja investiga) no compleixin amb el català.



L’entitat va ser coneixedora que Ebro havia rebut aquesta ajuda a través d’una petició al Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya. L’empresa automobilística es va acollir l’any 2022 a una línia de subvencions destinada a projectes de reindustrialització per tornar a produir cotxes a la fàbrica de Nissan de la Zona Franca de Barcelona. Se li va donar, a fons perdut, un import d’1.998.604,30 euros. Per aconseguir la subvenció, però, l’empresa havia de complir els requisits fixats a la Resolució EMT/4049/2022, de 21 de desembre, per la qual s'aprovaven les bases reguladores de la línia de subvencions.



En aquesta resolució es fixaven alguns requisits lingüístics: les empreses beneficiàries havien de complir els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i, de manera genèrica, “qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar”. D’aquesta manera, les empreses havien d’estar en condició de poder atendre els consumidors quan s’expressin en català, tenir la senyalització, els cartells d’informació fixa i els documents d’oferta de serveis en català, i incloure la llengua als rètols i les informacions fixes de l’interior dels centres laborals adreçades als treballadors. Tot i que de manera genèrica la subvenció els obligava a complir les altres normatives lingüístiques, val a dir que és sorprenent que en els requisits no es mencionés de manera explícita el Codi de consum de Catalunya.

Ebro incompleix tots els requisits lingüístics



Plataforma per la Llengua va voler comprovar si Ebro complia les obligacions lingüístiques fixades per la subvenció, i va constatar que no: l’empresa no té els manuals d’ús dels vehicles en català, tampoc els catàlegs de venda dels vehicles, ni és capaç d’oferir en català la informació escrita que li és reclamada (com ara un pressupost d’un vehicle) ni té en català cap ni un dels rètols i les informacions de caràcter fix de la fàbrica. Ebro, per tant, no compleix cap dels requisits lingüístics fixats a les bases de la subvenció.



En paral·lel, i més enllà de la norma, l’empresa tampoc té accessibles en català els menús interactius dels cotxes ni té el web en català ni fa servir aquesta llengua a les xarxes socials. És evident, doncs, que la responsabilitat social corporativa d’Ebro no té en compte el respecte per la llengua pròpia del territori on opera ni els drets lingüístics dels seus compradors majoritaris, atès que l’empresa, de moment, no exporta els seus cotxes i el mercat catalanoparlant és, en conseqüència, d’una importància cabdal per al seu negoci.



No obstant això, Ebro va haver d’acreditar que complia els requisits de la subvenció a través, tal com estableix la resolució, d’una declaració responsable. Es tracta d’un mecanisme vàlid, però l'entitat considera que queda en paper mullat si després la Generalitat de Catalunya en fa cas sense comprovar-ne la veracitat. En el cas concret d’aquesta subvenció, és evident que el Departament d’Empresa i Treball no ha comprovat si Ebro compleix els requisits lingüístics i, per tant, tot fa sospitar que tampoc ha comprovat si els compleixen la resta d’empreses beneficiàries de la subvenció. Plataforma per la Llengua ja investiga quines empreses més se n'han beneficiat, i també passarà a l'acció si no compleixen amb els requisits lingüístics.

La Generalitat de Catalunya no fa complir prou la normativa lingüística

No és el primer cop que Plataforma per la Llengua detecta falta de zel per part de la Generalitat de Catalunya a l’hora de fer complir la normativa lingüística. L’entitat fa anys que denuncia que Acció, l’agència pública per a la competitivitat de l’empresa, no fa complir la normativa lingüística, i no en fa difusió a l’hora de captar empreses internacionals per establir-se a Catalunya. L’organisme públic els ofereix informació de tota mena perquè estudiïn la viabilitat d’introduir-se al mercat català, els dona suport per trobar la millor localització, els assessora per trobar incentius i línies de finançament, els posa en contacte amb proveïdors de serveis especialitzats, entre molts altres serveis, però no els informa de la normativa lingüística que hauran de complir quan s’instal·lin a Catalunya. La mateixa Generalitat ha lliurat el Premi Empresa a organitzacions com Veritas, manifestament incomplidores en el moment de rebre el premi de les seves obligacions legals en matèria de llengua.

L'entitat en defensa dels drets lingüístics dels catalanoparlants fa una crida a la Generalitat de Catalunya a rectificar i a fer complir la normativa. Per això, tenint en compte que Ebro encara té un mes per acabar el projecte de reindustrialització i tres mesos extra per justificar el projecte a l’administració, l’entitat fa una crida al govern a revocar l’ajuda si l’empresa no rectifica i respecta els drets dels consumidors. Així mateix, l’entitat reclama a la Generalitat de Catalunya i, en particular al conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i al director general d’Indústria, Xavier Roca, que supervisin el compliment de la normativa lingüística per part de totes les empreses beneficiàries de la subvenció, i els la retirin si no la compleixen.