Tot a punt per a la cinquena edició de la Diada per la llengua de Formentera

El pròxim dissabte 3 de maig Formentera serà l'escenari de la cinquena edició de la Diada per la Llengua, un esdeveniment organitzat per Plataforma per la Llengua Illes Balears, en col·laboració amb l'Obra Cultural Balear de Formentera. Aquesta jornada té com a objectiu reivindicar i promoure l'ús del català a l'illa, a través d'un seguit d'activitats que combinaran la música, la cultura popular i actes per difondre el compromís social amb la llengua pròpia del territori.

Enguany, la Diada comptarà amb una actuació destacada: el grup eivissenc Endèmics, que farà el seu primer concert a Formentera. La banda, coneguda per les lletres reivindicatives i un estil fresc i dinàmic, actuarà a partir de les 20 h en un concert que es preveu com el moment culminant de la jornada. A més del concert, els assistents tendran l'oportunitat de visitar l'estand informatiu de Plataforma per la Llengua, on podran conèixer de primera mà la tasca de l'entitat en defensa del català i adquirir marxandatge amb missatges de suport a la llengua. Amb aquesta iniciativa, l'organització vol apropar al públic la seva feina i conscienciar sobre la importància de continuar treballant per la defensa dels drets lingüístics dels catalanoparlants en tots els àmbits de la societat. Les activitats de la Diada per la Llengua d'enguany tendran lloc al Jardí de les Eres, a Sant Francesc, i començaran a les 18 h amb l'obertura de l'estand informatiu. Mitja hora més tard, a les 18.30 h, els assistents podran gaudir del ball de capgrossos, una mostra de la cultura popular que arrela Formentera. Finalment, a partir de les 20 h, el concert d'Endèmics posarà el punt final a aquesta celebració de reivindicació lingüística i cultural. L'organització convida tota la ciutadania a participar-hi per a reforçar el compromís col·lectiu amb el català i consolidar la Diada per la Llengua com una cita de referència a Formentera.