Català

L’Obra Cultural Balear i Joves per la Llengua convoquen la Diada per la Llengua el 10 de maig

L?Obra Cultural Balear i Joves per la Llengua convoquen la Diada per la Llengua el 10 de maig

L’Obra Cultural Balear (OCB) i Joves per la Llengua (JMxL) organitzen la Diada per la Llengua el pròxim 10 de maig, a la plaça nova de Santa Maria del Camí i conviden tota la ciutadania a sortir al carrer per defensar la llengua i la cultura pròpies.

El president de l’OCB, Antoni Llabrés, convida tots els mallorquins a sortir dia 10 de maig a defensar la llengua i la cultura de forma lúdica, per demostrar que continuam lluitant pels nostres drets i que no farem ni una passa enrere per contrarestar les polítiques regressives de les institucions. Llabrés ha manifestat que “sortim a celebrar la llengua i la cultura pròpies, perquè no podem baixar la guàrdia en la defensa dels nostres drets. Volem la nostra llengua i cultura ben vives a tots els àmbits”.

L’OCB i JMxLL celebraran la Diada per la Llengua el dissabte, 10 de maig, a la plaça nova de Santa Maria del Camí amb una proposta festiva i reivindicativa: una gran ballada i festa de la cultura popular. Amb el lema “Sí a la llengua. Per Mallorca!”, l’entitat manté viu el compromís amb la llengua i la cultura pròpies i convida a tothom a viure conjuntament aquesta jornada de reivindicació i celebració.

La plaça nova de Santa Maria del Camí serà l’escenari de la Diada per la Llengua d’enguany que inclourà les intervencions dels presidents de les dues entitats, així com les actuacions musicals de Ramellets, Càrritx, Esclafits i Castanyetes, Al-Mayurqa, Sarau Alcudienc i Es Revetlers.