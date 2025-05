Català a l'escola

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic anima les famílies a matricular en valencià

Ha fet una crida a matricular en valencià i més encara quan s’ha demostrat, als resultats de la consulta base, que les famílies volen majoritàriament que els seus fills i filles estudien en valencià com a llengua d’oportunitats.

Com a novetat de l’admissió 2025-2026, les famílies han de marcar en la sol·licitud d’admissió telemàtica la preferència de la llengua base per als ensenyaments d’educació infantil (3 anys) i primer de Batxillerat. Per a primer d’ESO la llengua base ve determinada pel marcat en sisé. Per això la Plataforma alerta que en el moment de fer la sol·licitud es “Trie Valencià” per assegurar que l’alumnat en acabar l’escolarització siga competent en les dues llengües.

A la xarxa de centres educatius públics s’ofereixen totes les etapes educatives obligatòries i postobligatòries i sempre estan en continua millora amb la participació de totes i tots. A més, “tenim l’oportunitat de marcar la llengua base per a l’escolarització de filles i fills. En este punt, vos recomanem triar valencià”, subratlla el portaveu de la Plataforma i president de FAMPA-València, Rubén Pacheco.

És conegut l’argumentari de la Plataforma que el valencià és una llengua d’oportunitats laborals. “Com més coneixements de valencià tinguen les nostres filles i fills, més facilitats tindran per obtindre els nivells de llengua requerits per accedir a molts llocs de treball, a més les persones que coneixen dues llengües (valencià i castellà) estan millor preparades per adquirir una tercera llengua”, conclou Pacheco.