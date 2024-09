ANTIMONÀRQUICS

La CACG seguiex amb la seva campanya de boicot a les empreses patrones de la FPdGi i penja una fotografia a Twitter de Miquel Mateu i Himmler

Avui al matí la CACG (Coordinadorra Antimonàrquica de les Comarques Gironines) ha penjat una fotografia al seu Twitter de Miquel Mateu i Himmler amb el text: "La família Suqué Mateu lligada als Patrons de la Fundación Princesa de Girona (propietaris del Celler del Pescador i el Casino de Peralada). Tenen un bon arxiu fotogràfic amb fotografia amb Himmler inclosa (Imatge de Miquel Mateu i Himmler a Montserrat)".

El començament de la Guerra Civil va sorprendre Miquel Mateu a Peralada. D'allí fugí a Ginebra i a continuació a Burgos, on passà al bàndol de Francisco Franco, de qui formà part del seu estat major i sembla que en fou amic personal. Serví en missions oficials franquistes a França, Suïssa i Itàlia. Curiosament, el seu palau de Peralada (actualment Casino de Peralada) acollí al mateix president de la república Manuel Azaña poc abans que aquest passés la frontera amb l'Estat francès. Mateu va entrar a Barcelona amb les tropes franquistes el 26 de gener de 1939, i el dia 27 fou nomenat alcalde de Barcelona, càrrec que ocupà fins al 1945 (ocupant aquest càrrec va acompanyar a Himmler a Montserrat).

L'empresa de la família Mateu "El Celler del Pescador" és una de les patrones de la Fundación Princesa de Girona. Al Twitter i al canal de Youtube de la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines es demana el boicot a les empreses patrones de la Fundación Princesa de Girona. La FPdGi té un pressupost milionari gràcies a aquests patrons que van augmentant cada any (tot i que alguns patrons com la Cambra de Comerç de Girona i Embotits Argal han abandonat la Fundación). Molts d'aquests patrons són empreses multinacionals però també hi ha empreses gironines com Vichy Catalán, Frit Ravich o el Celler del Pescador.