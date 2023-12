REPRESSIÓ

Dani Cornellà, diputat de la CUP a comarques gironines i president de la Comissió d’Acció Climàtica del Parlament de Catalunya, va presentar preguntes dirigides al Conseller d’Interior arran de l’intent d’atropellament per part de dos guàrdies civils a una mobilització contra el macroprojecte eòlic a l’Albera

El 6 de desembre de 2023 durant un tall informatiu de carretera per mostrar l’oposició als macroprojectes de renovables, més concretament els macroparcs eòlics projectats a l’Albera, dos individus que van identificar-se com a guardia cvil van intentar atropellar les 40 persones que s’estaven mobilitzant amb un cotxe (Opel Corsa, matrícula 4771 LXC), provocant una escena de pànic amb la caigua d’una persona per terra i un home saltant a sobre el capó del cotxe per evitar el cop. Davant d’això la patrulla dels Mossos d’Esquadra present a la mobilització, va intervenir tard però de manera sorprenent va deixar marxar els dos ocupants del cotxe tot i que van intentar atropellar les 40 persones mobilitzades.



Dani Cornellà, ha preguntat al conseller sobre la propietat del vehicle, la confirmació que aquelles dos persones pertanyen al cos de la Guàrdia Civil i com és que no van ser detingudes per intent d’atropellament. El Diputat cupaire pregunta si la patrulla dels Mossos d’Esquadra present a l’acte i que va poder visualitzar l’incident, ha presentat denúncia d’ofici als jutjats per un fet tan greu.; alhora pregunta si s’ha obert una investigació per aclarir l’actuació dels Mossos i dels guàrdies civils.

El diputat gironí es va posar en contacte amb l’entitat per interessar-se per les persones que van patir cops arran de l’incident i donar suport a les entitats convocants.