Vaga de fam

En plena vaga de fam, Salvador Ribot llegeix un manifest en defensa del català acompanyat de Dani Cornellà

Salvador Ribot Militant de Junts i ex-Jutge de Pau, va començar una vaga de fam a les 9 del matí del passat divendres dia 27 de maig en defensa de la llengua catalana fins que es retiri la proposta d’acord acordada per Junts, ERC, PSC i Comuns per a la nova Llei del Català. L’objectiu és, segons Ribot, “impedir que s’aprovi la llei i instar als nostres representants que votin pensant en els infants afectats del país”.

Membre del Consell per la República, ha llegit un manifest davant els mitjans on carrega contra l’actuació del Govern de la Generalitat, format per ERC i Junts, davant la sentència del 25% en castellà. Segons Ribot, “el Govern està instal·lat en una política autonomista que no respon als reptes que tenim” i fa una crida a tots els polítics que actuïn amb “responsabilitat i fermesa” davant aquesta imposició. Dani Cornellà, diputat de la CUP al parlament de Catalunya, l’ha acompanyat durant l’acte i li ha donat tot el suport i ànims.

Ribot, s’uneix així a la cadena de protestes iniciada pels activistes Jaume Sastre i Carles Furriols al passat mes d’abril a Vic. Durant aquests quatre dies ha rebut la visita de molta gent, a més de diputats i càrrecs dels diferents partits que donen suport al pacte per la nova Llei. També afirma que “es sent en forma i amb ganes” per continuar amb la vaga. En cas que es faci el ple de demà, aniran al Parlament a llegir un manifest.