En Homenatge

Ha mort Vicenç Rodríguez i Amat, militant històric del FNC

Vicenç Rodríguez i Amat, va formar part del primer govern municipal com a regidor de regidor i 1r tinent alcalde (1979-1983) en coalició Front Nacional de Catalunya (FNC) i republicans que liderava Antoni Malaret i Amigó. Una persona compromesa amb el país des de molt jove molt vinculat al món cultural i polític. A Sant Just va donar suport als Comitès de Solidaritat amb el Patriotes Catalans (CSPC), en un primer moment per la detenció del seu oncle Jaume Martínez Vendrell, un dels fundadors del FNC i més tard, per les detencions de militants independentistes al poble.

Vicenç Rodríguez era una persona molt estimada pel seu caràcter rialler o obert, ja que sempre estava disposat a donar un cop demà. Era el primer en posar cadires per qualsevolt acte. Va formar part de diverses entitats locals com l'Ateneu, l'escola de l'Ateneu, L'Ofrfeu Enric Morera, el centre excusionista SEAS, el grup de billar de l'Arteneu, el grup de teatre Justeatre, la cavalcada de Reis, la petenca, el Tres Tombs i el ball de Sant Antoni. Aquest caràcter el feia ser també receptiu i inquiet. En aquesta línia, va saber canalitzar les aspiracions d'uns joves santjustencs que estaven animats en formar un club de fútbol americà, i així van néixer els Trons de Sant Just, que durant uns anys van donar vida aquest esport al poble i va esdevenir un referent d’aquest esport a Catalunya, amb més de 50 jugadors