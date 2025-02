Gota Freda

La pluja no pot aturar la dignitat del poble valencià

Immensa manifestació hui a València, contra els criminals i els seus còmplices necessaris. El poble valencià no afluixa. Hem de continuar fins on siga necessari. Un orgull de poble!!! @Decidim_ pic.twitter.com/dJ4tQSHmlU — Antoni Infante (@InfanteAntoni) February 1, 2025

Ahir vam ser presents a #Alcoi #Elx i #Alacant per mostrar la nostra indignació amb @carlos_mazon_ per la seua gestió criminal, militarista i corrupta de la crisi de la DANA#ElPobleValenciàMaiOblidarà#MazonDimissió pic.twitter.com/lEq8nUoTrM — Decidim l'Alacantí-Vinalopó (@Decidimalacanti) January 30, 2025

Milers de valencians tornen a omplir els carrers, més enllà de vall de xifres, ja que "eixim del fang amb dignitat" com deia una pancartat signada pels "Comités Locals d’Emergència i Reconstrucció" en la quarta manifestació contra Mazón a València. No només per exercir la dimissió de l'anterior govern valencià, sinó també per plantar-li cara amb un tarannà de desafiament, "Hi som i tornarem a ser-hi, nosaltres no oblidarem mai", amb el so de de l'Estaca quan tot just la maifestació arribava a la les portes de la Generalitat valenciana, on s'ha llegir el manifest