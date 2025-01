LLUITA

Conclou la Trobada de Joves Independentistes a Girona

Avui, 25 de gener de 2025, la plaça Salvador Espriu (al costat del mercat de Girona) ha estat el punt de trobada de joves independentistes que han volgut participar activament en la construcció d’un futur per al país. Amb un programa variat de xerrades, presentacions i activitats culturals, la jornada (tot i el fort vent) ha estat un vibrant espai de reflexió i celebració de la identitat i les lluites nacionals i socials.

A les 11 del matí, la Trobada ha començat amb una xerrada que ha despertat l’interès de tots els assistents, titulada “Llengua i identitat nacional”. Els ponents Julia Ojeda, Ernest Montserrat i Jordi Martí Monllau han aprofundit en les estratègies per defensar la llengua catalana com a element fonamental de la nostra identitat. Un dels punts destacats de la taula rodona ha estat la defensa activa i el repte d’implementar mesures per preservar el català davant les pressions externes i internes que amenacen la seva supervivència.

Més tard, cap a migdia, el públic ha tingut l’oportunitat de submergir-se en la presentació del llibre "Si Lenin aixequés el cap" d’Albert Botran. L’escriptor i activista ha ofert una nova perspectiva sobre la figura de Lenin, allunyada de la simplificació històrica, i ha argumentat sobre les qüestions que encara són rellevants en l’actualitat: el poder polític, la guerra, la cultura i els reptes d’un sistema econòmic alternatiu. Botran ha subratllat la necessitat d’aprendre dels errors del passat, alhora que ha exaltat la necessitat de “flexibilitat per començar de zero” en la construcció d’alternatives socials.

Per acompanyar la jornada, a les 14:00 h, ha tingut lloc un dinar popular que ha comptat amb una de les actuacions més esperades: Els Combatents, un grup format per Jordi Navarro i Guillem Surroca que han interpretat algunes de les cançons més emblemàtiques de la cultura popular catalana, com L’Estaca de Lluís Llach i Torna, torna Serrallonga. La música ha estat el fil conductor d’aquesta part de la jornada, creant una atmosfera festiva i reivindicativa entre els assistents més joves (i no tan joves).

A continuació, un bingo musical a les 15:30 h ha donat un toc distès i lúdic, on els participants han compartit moments de diversió al ritme de la música, tot mantenint l'esperit de la Trobada amb una bona dosi de rialles i bona companyia.

Ja a la tarda, a les 17:15 h, s'ha donat pas a la tercera xerrada titulada "Habitatge i model econòmic", amb els ponents Noel Huguet, Lara Morcillo i Arnau Barquer. Aquesta taula rodona ha abordat els principals reptes a què s’enfronta la joventut en el context actual, amb una atenció especial a la crisi de l'habitatge i la necessitat d’un canvi de model econòmic que faci front a les desigualtats socials i laborals. Els ponents han proposat alternatives i solucions pràctiques que impliquin la transició cap a un sistema més just i sostenible per al futur del país.

La Trobada ha acabat en un ambient de plena energia amb un vespre jove amb punxadiscos (PD’s), on la música ha tornat a ser la gran protagonista per cloure aquesta jornada de reflexió, debat i festa. Joves de l'esquerra independentista s'han pogut connectar, compartir idees i sentir-se part d'un projecte col·lectiu més gran, amb la mirada posada en la construcció del país que volen.

Un dia ple de contingut, música i compromís polític, la Trobada de Joves Independentistes de Girona ha estat un èxit en el seu objectiu d'inspirar i mobilitzar la joventut independentista, tot mantenint viva la flama de la lluita per la llibertat i els drets socials. La plaça Salvador Espriu, avui, ha estat un pols de vitalitat i força, amb la promesa que la joventut continua més unida que mai en la construcció d’un país lliure, independent i socialista.