Trobada de Joves Independentistes a Girona

El proper 25 de gener a la plaça Salvador Espriu de Girona es realitzarà una de les Trobades de Joves Independentistes amb la següent programació:

11:00 a 12:30 – Xerrada

Llengua i identitat nacional

La llengua catalana és la columna vertebral de la nostra nació, els Països Catalans, i precisament per això ha estat objectiu de segles de polítiques minoritzadores aplicades pels Estats espanyol i francès. Aquestes polítiques, sumades a les dinàmiques globals del capitalisme, han conduït la nostra llengua a nivells d’ús social alarmantment baixos.

Sense llengua no hi ha nació, i sense nació no hi ha res que ens aglutini col·lectivament, que ens faci hereus d’un passat i garanteixi la mirada catalana del món, una visió única, com ho són les de les altres llengües.

En aquesta taula rodona, moderada per Xènia Adam i amb la participació d’Ernest Montserrat, Júlia Ojeda i Jordi Martí Monllau, abordarem quin és l’estat actual de la nostra llengua, com podem combatre la caiguda del seu ús social i com podem entendre i ampliar el concepte de catalanitat.

12:45 a 13:30 – Presentació del llibre

Si Lenin aixequés el cap

Lenin, sens dubte un dels personatges més importants del segle XX, simbolitza el pas endavant més gran que mai s’hagi fet per revolucionar la història, amb una repercussió electritzant en els drets de la classe treballadora, de les dones i dels pobles oprimits.

Amb aquest llibre, Albert Botran es proposa trencar la vitrina rere la qual resta momificat per ordre de Stalin i mantenir amb ell una conversa sobre els problemes del món d’avui: allò que Lenin ens pot dir sobre el poder polític, la guerra, la planificació econòmica, la cultura i els reptes d’un sistema alternatiu que posi les necessitats socials, i no el lucre, al centre de les societats humanes. Contra tota simplificació, se’ns descobreix un líder que parla clar, sense maquillar els problemes que va viure l’experiment socialista: l’agricultura, la indústria, la burocràcia, la democràcia. Lenin era un militant preocupat sobre manera per les qüestions organitzatives, tant del partit com de l’administració pública, i un pensador obert que reclamava «la força i la flexibilitat per recomençar de zero».

En una època de sequera revolucionària, en la qual ens resulta més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme, recuperar Lenin és d’un exotisme revulsiu.

13.30 a 15:30

dinar popular i actuació d’Els combatents

Botifarrada popular (amb opció vegana). El menú inclou botifarra (o hamburguesa vegana), allioli, pa, vi/cervesa/refresc, aigua i postres. Els tiquets tenen un cost de 7€ i es poden adquirir online en aquesta mateixa pàgina i presencialment a la Trobada de Joves Independentistes durant tot el matí, si hi ha disponibilitat.

El vermut previ i el dinar estaran amenitzats per les cançons populars i combatives d’Els Combatents.