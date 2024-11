La CUP urgeix el Govern català a assumir errors en la gestió d'emergències i introduir modifcacions legislatives al respecte

En relació amb la situació meteorològica que ha deixat el final de la DANA al Principat i la corresponent gestió de les emergències, la CUP considera que les mesures adoptades a les comarques de les Terres de l’Ebre, Camp i Penedès, amb relació a les restriccions de la mobilitat i la suspensió de l’activitat educativa han estat adequades, però critiquen la mala gestió que s’ha fet al llarg del matí a les comarques barcelonines.

La diputada de la CUP-DT, Laia Estrada, critica que els avisos que ha rebut la població via ES-Alert aquest matí al Baix Llobregat, Barcelonès i Vallès “han generat confusió perquè no eren prou clars i no han estat capaços de traslladar a la gent la necessitat que es confinés, que es quedés a un lloc segur perquè en aquell mateix moment s’estava produint un episodi meteorològic violent i perillós, i que passaria al cap de poques hores”.

En aquest sentit, els cupaires apunten que la falta de claredat de l’ES-Alert i la similitud amb missatges anteriors que feien referència a prevenció de cara a episodis que s’havien de produir al cap d’unes hores han dut a la gent a la confusió i a interpretar que es tractava d’una alerta respecte a alguna cosa que estava per succeir. Fet que ha motivat la població precisament a sortir de la feina per anar cap a casa, a anar a buscar la canalla a l’escola, etc… és a dir, a desplaçar-se just quan el que calia fer era quedar-se a un lloc de refugi. “Hem d’agrair les tasques dels professionals dels serveis d’emergència. Afortunadament, no hi ha hagut danys personals” assegura Estrada.

Tot i que la diputada reconeix que són conscients que hi poden haver situacions meteorològiques sobrevingudes que impossibilitin dur a terme una bona tasca de prevenció en la gestió de les emergències, assenyala que el que ha passat avui a les comarques barcelonines no s’havia pogut preveure amb cap dels models meteorològics, i certament no ho han pogut veure fins que s’ha produït, en temps real. “Per això mateix cal dotar-nos d’un marc legal que permeti diferenciar les alertes que es fan a la població quan es tracta de situacions previstes, de les que es produeixen de forma sobrevinguda perquè la població sàpiga diferenciar què ha de fer en cada cas”.