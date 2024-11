LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP contra el nou pressupost de la Diputació de Girona

Al ple de extraordinari pel pressupost 2025 de la Diputació de Girona d’aquest dimarts els diputats de la CUP-Som Poble s’han reivindicat com l’única oposició realment efectiva a la institució (els altres grups són PSC, Tots per l’Empordà i Independents per la Selva) tot reprovant la continuïtat de l’aposta per la promoció turística.



El diputat i portaveu Jordi Casas ha assenyalat que s’han d’afrontar tres emergències: la nacional, la social i la mediambiental. Tot criticant el model de “capitalisme low cost i rendista del totxo, sol i platja i porc barat” que, segons el grup, el mateix pressupost de la Diputació segueix fomentant. Un model, segons Casas, en què es “creen feines precàries on uns pocs fan molts diners i reclamen mà d’obra per seguir-ne produint més i més”, alhora que “ens condemna a feines amb sous de misèria i lloguers només per a rics”.



Seguint amb la intervenció Casas ha destacat que, “calen canvis radicals per generar alternatives i revertir els impactes negatius d’activitats econòmiques com el turisme”, afirmant que “han d’estar ben regulades i tenir límits que en molts casos ja s’han sobrepassat.” Per això, ha criticat que s’aporti més del doble al Patronat de Turisme i Promoció (sense comptar les subvencions al sector, a l’aeroport, a esdeveniments destinats a turistes o “l’aposta pels macroprojectes”) que a les partides destinades a l’àrea d’Habitatge o a Acció Climàtica i Energies Renovables sumades. Unes àrees “que fan molt bona feina però que només acaba servint de pedaç” davant els efectes “d’un model devastador nacionalment, socialment i mediambientalment.”