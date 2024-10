moviment veïnal

Consideracions veïnals de Barcelona davant la sentència del TSJC sobre el Reglament de Participació Ciutadana

La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) i el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), com a part demandada davant del recurs contenciós administratiu de la Cámara de Concesionarios de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, refutgen en primer lloc laa ingerència d’interessos corporatius privats en la modulació de les regles de participació consensuades amb la ciutadania. També puntualitzen que "Malgrat les informacions aparegudes en diferents mitjans de comunicació, el Reglament de Participació no ha estat anul·lat. La sentència desestima les pretensions per aconseguir la nul·litat absoluta de tot el Reglament. Malgrat que es pretenia atacar el procediment de tot el Reglament, aquest en conjunt segueix vigent"

Entenen que els articles que la sentència declara nuls, a excepció de l’article setze, són per temes de forma. Serà fàcil trobar solucions.

Demanen més explicacions sobre la nul·litat de l’article 16, que fa referència als fedataris. El TSJC considera que només funcionaris públics poden fer de fedataris però tampoc resol quins canvis implica en la gestió de la recollida de signatures.

Com que la sentència encara no és ferma celebren que l’Ajuntament hagi manifestat que presentarà un recurs. D’altra banda, la sentència implica el reconeixement a les aportacions fetes en el Reglament, que enriqueixen el debat jurídic, específicament als articles 44 i 107 que, en paraules del Tribunal, és sinònim de transparència i pluralitat.

En aquesta línia, les entitats que impulsem el projecte Participem i Decidim (Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona, Taula Eix Pere IV i la Fundació Ferrer i Guàrdia) ens comprometen a: Seguir defensant aquest reglament, ja que és l’eina que té la ciutadania per aprofundir en el model de democràcia a la nostra ciutat; Seguir exigint millores, com la reducció de signatures en els processos de consultes; a demanar que, ara que ja tenen Govern a la Generalitat, s’executi l’acord del consistori per modificar l’article 38 de la llei 4/2010 del Parlament de Catalunya (Llei de consultes populars per via de referèndum) per facilitar aquestes iniciatives que promouen la participació i així reduir el nombre de signatures requerit per promoure una consulta ciutadana.