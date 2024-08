La Universitat Catalana d'Estiu 2024: Un espai de reflexió, memòria i compromís per la llengua i la cultura

La Universitat Catalana d'Estiu (UCE) de Prada de Conflent va donar el tret de sortida el passat 17 d'agost una nova edició marcada per la profunditat acadèmica, la reflexió política i el record a figures claus de la cultura catalana. Amb un programa que combina conferències, homenatges i debats, la UCE es reafirma com un dels espais de trobada i diàleg més importants dels Països Catalans.

Inauguració

La 56a edició de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) va arrencar a Prada de Conflent (Catalunya Nord) sota el lema 'Resistència i societat civil democràtica'.

Lliçó inaugural

La lliçó inaugural d'enguany va estar marcada per la «La tradició literària com a símptoma», on es va posar en relleu la importància de la literatura com a reflex de la societat catalana al llarg del temps. La conferència va servir per obrir un debat sobre el paper de les lletres catalanes en la configuració de la identitat i la cultura del país.

Camins de futur i memòria històrica



Un dels moments més destacats d'ahir va ser l'acte en record d'Aureli Argemí, figura clau del catalanisme, qui va dedicar la seva vida a la defensa dels drets nacionals dels Països Catalans. Aquest homenatge es va emmarcar en el context dels debats sobre els camins de futur per als moviments d'alliberament nacional, on diversos ponents van analitzar les perspectives de les lluites sobiranistes en l'escenari actual.

Política lingüística i el combat per la llengua

La llengua catalana ha estat un dels eixos centrals d'aquesta edició. En la sessió «Universitat i política lingüística. Balanç i perspectives de futur», es va fer una radiografia de l'estat actual de la llengua en l'àmbit acadèmic i es van plantejar reptes de cara al futur. Avui a les 12h també s'ha celebrat una sessió en commemoració dels 50 anys de l'Escola de Mallorquí de Manacor, un exemple de resistència i compromís local en la defensa del català.

Intel·ligència artificial i democràcia

La relació entre la intel·ligència artificial, el feixisme i la societat civil democràtica ha estat objecte d'una conferència que ha suscitat un viu debat entre els assistents. Aquest tema, de gran actualitat, ha posat sobre la taula els perills i oportunitats que les noves tecnologies representen per a la democràcia i la preservació de les llibertats. El Diari de Prada d'avui comptava amb un article realitzat en IA i una entrevista sobre el tema.

Recordant figures històriques

Les activitats inclouran un record a figures històriques com Pompeu Fabra, amb una ofrena floral a la seva tomba, i Vicent Andrés Estellés, en commemoració dels cent anys del seu naixement. A més, demà a les 17h els assistents que es desplacin fins el Vallespir podran visitar la Casa Macià a Prats de Molló, emblema de la lluita per la llibertat, en el marc d'una jornada dedicada als preparatius de l'aixecament de Prats de Molló (1924-1926) on Agustí Colomines i Fermí Rubiralta faran una conferència unes hores abans en un local del poble.

El futur de la universitat catalana

La UCE també ha obert un espai per repensar la universitat catalana en el context actual, amb una conferència que ha convidat a reflexionar sobre els desafiaments que afronten les institucions acadèmiques catalanes. També s'ha tractat la col·laboració necessària entre les entitats dels Països Catalans, posant en relleu la tasca de la Federació Llull.

Premis i reconeixements

Durant la cloenda, es lliuraran els Premis Joan Artur Roura i Comas i Josefina Cortès i Gené 2024, així com el Premi Canigó, que enguany ha estat atorgat a Joan Amorós i a la Plataforma per la Llengua per la seva trajectòria en la defensa de la llengua i la cultura catalana.

Altres actes destacats

Aquesta edició de la UCE també inclouran la celebració del centenari de la Revista de Catalunya (1924-2024), amb una sessió especial dedicada a la seva història i impacte. També s'ha presentat el catàleg raonat de l'artista Antoni Miró, que recull 60 anys de trajectòria artística, i s'ha fet la Declaració de Prada, una crida a la mobilització per la defensa de la llengua catalana.

Cloenda

La Universitat Catalana d'Estiu tancarà amb èxit una edició marcada per la diversitat temàtica i l'alt nivell de les intervencions, reafirmant-se com un espai clau per a la preservació i projecció de la cultura i la llengua catalana en els temps actuals.

Un altre espai tradicional de l'UCE de Prada és el "tendal" del bar del Lycée Charles Renouvier on cada dia es produeixen nombroses tertulies de temes variats.