Octavi Viladrosa. La Generalitat Republicana i la primera resistència independentista (1931-1946)

L’Octavi Viladrosa escriu un llibre autobiogràfic: Sang, dolor, esperança, que es publicà en una edició reduïda el 1991 per l’editorial Sirius. El llibre podria portar com a subtítol: La Generalitat Republicana i la primera resistència independentista (1931-1946). Part de la informació que he fet servir per a redactar la biografia d’Octavi Viladrosa, procedeix del llibre: La Catalunya resistent (pàg. 51-55). L'autor és l’amic Robert Surroca. Editorial. Pagès Editors. Lleida. 2006.