8-M

La CUP de Reus no participarà en els actes institucionals del Dia Internacional de les Dones

La CUP de Reus, com a organització que forma part de la Plataforma 8M del Camp, no farà seguiment ni participarà en els actes institucionals del Dia Internacional de les Dones. Les independentistes s'adhereixen, així, a la idea de desvincular-se de les propostes institucionals que engloba el lema "Fem de la ràbia revolució" de la Plataforma. La finalitat d'aquesta renúncia és evidenciar la necessitat d'organitzar-se des de la base i confrontar els discursos del feminisme liberal, que només ofereixen solucions a les dones ja més privilegiades dins el sistema, per eliminar d’arrel les discriminacions i desigualtats de gènere, d'orientació sexual, de classe social o de color de pell que promou el sistema capitalista i heteropatriarcal, que les institucions no treballen per abolir.

Les cupaires reusenques criden a la vaga i a la participació tant a la manifestació organitzada a Tarragona durant tota la jornada del divendres, com a la marxa de torxes que es durà a terme a Reus, dijous al vespre. En ambdues convocatòries es pretén denunciar, també, els macroprojectes al territori, com el Hard Rock o més llunyans però de país com l'ampliació de l'aeroport del Prat, i la discriminació de la petita pagesia respecte a els latifundistes, així com defensar la garantia, accés i qualitat de la sanitat i l'educació públiques, i evidenciar la inoperància dels governs davant del genocidi al poble palestí per part d'Israel.

A més, Mònica Pàmies, portaveu del grup municipal de la CUP, denuncia que el Govern municipal convidi a participar dels actes del 8M a grups municipals d'extrema dreta que no només no es consideren feministes, sinó que volen abolir lleis com la de l'avortament o acabar amb tota mesura d'igualtat laboral. "Ja ens indigna prou que els regidors de VOX assisteixin als minuts de silenci de cadascun dels feminicidis que es produeixen, per fer-se una foto. Ens neguem a compartir qualsevol espai de lluita del 8M amb feixistes. Ens sembla hipòcrita que els mateixos partits de Govern, que parlaven d'un cordó sanitari per aturar l'extrema dreta a l'inici del mandat, ara comptin amb ells per aquestes ocasions", expressa Pàmies.

La CUP no només denuncia la participació d'aquests grups municipals en actes del 8M, també recorda que PSC, ERC i ARA Reus estan permetent que l'extrema dreta presenti mocions que titllen a les treballadores socials de l'Ajuntament de falsejar informes de maltractament i abús a les dones.