Les Agulles – Ecologistes en Acció denuncia un nou abocament il·legal d’aigües fecals a la platja de Gavà-Viladecans

Les Agulles – Ecologistes en Acció ha denunciat els fets davant l’ACA i els Agents Rurals, i està preparant una denúncia a Fiscalia de Medi Ambient per demanar que s’investigui l’origen de l'abocament il·legal d’aigües fecals a la platja de Gavà-Viladecans. També va formular preguntes escrites a totes les administracions; ha demanat les dades de la depuradora EDAR de Gavà i Viladecans dels darrers tres anys i està preparant una denúncia davant de Fiscalia de Medi Ambient de Catalunya per exigir que s’investigui l’origen d’aquest nou abocament.

Testimonis presencials, pescadors aficionats, van comprovar la tarda de dimarts 9 de gener com, mentre instal·laven les seves canyes a la platja de Gavà, a prop de la desembocadura de la llacuna de la Murtra, un líquid pestilent i carregat de sòlids en suspensió com tovalloletes, productes d’higiene i plàstics, sortia des de la llacuna i s’escampava pel mar. Els pescadors va fer vídeos de denúncia i es van posar en contacte amb Les Agulles.

Es tracta d’un nou episodi de vessament d’aigües fecals directament al medi natural, que en moltes ocasions ha estat procedent de la depuradora EDAR Gavà i Viladecans, situada a pocs centenars de metres de la costa. En aquest sentit, l’entitat ecologista del Baix Llobregat i Garraf porta temps denunciant les il·legalitats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en la gestió de la depuradora, que incompleix la normativa i afecta greument una llacuna, el mar i les platges adjacents de Viladecans i Gavà. Els abocaments reiterats d’aigües fecals estan documentats des del 2019, encara que han estat una pràctica constant des de molt abans. En concret, el 2020 l’AMB va reconèixer que l’any anterior havia tingut 144 episodis d’abocaments d’aigua fecal, sense depurar, durant 45 dies.

L’EDAR Gavà i Viladecans, competència de l’AMB, aboca la majoria de les aigües depurades, juntament amb les que no ho estan, a la llacuna de la Murtra, un espai integrant de la Xarxa Natura 2000 com a zona d’especial interès per a les aus (ZEPA). A partir d’aquí, aquestes aigües surten fins al mar i s’escampen al llarg de les costes i platges al sud o al nord, segons les corrents marines. Aquesta pràctica està especialment prohibida per la legislació estatal i europea, i els gestors de les plantes depuradores només poden fer excepcions en moments justificats i puntuals, per exemple en casos de pluges torrencials davant la impossibilitat de tractar adequadament un gran volum d’aigua.

En teoria, a una depuradora només hi hauria d’arribar aigua residual urbana, sense veure’s afectat el cabal per les precipitacions. Però dels municipis que tracten les seves aigües a l’EDAR Gavà i Viladecans (Castelldefels, Gavà, Viladecans i Sant Climent de Llobregat), només Viladecans té una xarxa separativa d’aigües pluvials completament instal·lada; a la resta dels municipis, l’aigua de pluja que cau a les zones urbanes és conduïda al clavegueram, en una xarxa unitària, i per tant el volum d’aigua creix de forma molt substancial en aquests episodis i arriba a multiplicar per molt el que rep la depuradora, que és incapaç ni de retenir ni de tractar aquesta gran quantitat d’aigua, barreja de fecals i pluvials. Tot això malgrat que, com Ecologistes en Acció porta temps reclamant el compliment de l’obligació legal de tenir una xarxa separativa per a tots els municipis de més de 5000 habitants.