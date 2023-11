Memòria històrica

Actes pel 97è aniversari dels Fets de Prats de Molló

Diumenge, 26 de novembre de 2023 es realitzarà l'Homenatge a Francesc Macià i als seus Voluntaris dels Fets de Prats de Molló, organitzats per l'Ajuntament de Prats de Molló, l'Associació Prats Endavant i Indrets del Record

XXXIV RETROBAMENT CATALÀ A PRATS DE MOLLÓ - 97è ANIVERSARI DELS FETS DE PRATS DE MOLLÓ





”Catalunya és un poble que ha estat lliure i que ho vol tornar a ser.”

Francesc Macià

Programa:

Homenatge a Francesc Macià i als seus Voluntaris dels Fets de Prats de Molló

Diumenge, 26 de novembre de 2023

A les 7 del matí: Sortida de Barcelona, a la plaça de la Universitat, al mig, cantó de mar. Esmorzar a Ripoll.

Prats de Molló. A les 11 del matí: Davant del monument a Francesc Macià:

► Ofrena floral: de l’Ajuntament de Prats de Molló, Associació Prats Endavant, IPECC,

Indrets del Record, i d’altres entitats.

♦ El cant dels ocells, interpretat al violoncel pel músic Miquel Sala i Claveras, de Vic.

♦ Vida més alta en llibertat. A la memòria viva del President Macià, poema de Jordi Bilbeny.

► Intervencions:

♦ Benvinguda: Claudi Ferrer, batlle de Prats de Molló.

♦ Mercè Guix, de l’Associació Prats Endavant.

♦ Miquel Arnaudies, president del Centre Cultural Català del Vallespir.

♦ Daniela Grau, de la Comissió organitzadora de la Diada de la Memòria d’Elna.

♦ Tomàs Callau, historiador, secretari general d’Estat Català.

♦ IPECC i Indrets del Record, Retrobament Català de Prats de Molló des del 1990.

♦ ERC, Estatges històrics en la vida del president Macià.

Enllaç històric amb la Casa Macià de Prats de Molló.

El recorregut de Francesc Macià pels camins internacionals de l’exili.

► Visita a la Casa Macià, on s’allotjà l’Estat Major de Francesc Macià i els seus Voluntaris, guiats per Lluís Patrick, regidor de la Batllia de Prats de Molló.

Obsequi per a la biblioteca de la Casa Màcià: Verdaguer, dia a dia (2023).

► Ofrena floral al monument a Jacint Verdaguer, el poeta nacional de Catalunya. Peça musical al violoncel, breus fragments en prosa i en vers, d’evocacions del poeta ací.

► Dinar de germanor a Prats de Molló.

► Havent dinat: Visita a llocs històrics de la vila medieval i fortificada de Prats de Molló.

► Sortida a les 2/4 de 6 del vespre. Breu parada pel camí. Arribada a Barcelona: a les 9.