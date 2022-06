Casa Macià

Neix una entitat per a la rehabilitació de la casa de Macià a Prats de Molló

La primera activitat per recollir fons per a la rehabilitació de la casa serà un aplec cultural transfronterer, entre Molló i Prats de Mollo, els dies 2 i 3 de juliol.

L’expresidenta del Parlament Carme Forcadell i Lluís Puig impulsen l’Associació Amics de Casa Macià per ajudar a rehabilitar i museïtzar la casa que Francesc Macià va utilitzar a Prats de Molló el 1926 durant els anomenats ‘Fets de Prats de Molló’. Carme Forcadell com a presidenta i Lluís Puig com a director. L’entitat vol enllestir el projecte el 2026, quan es compleix el centenari d’aquells fets.

La primera activitat per recollir fons per a la rehabilitació de la casa serà un aplec cultural transfronterer, entre Molló i Prats de Mollo, els dies 2 i 3 de juliol. “Hi haurà activitats per a tota mena de públic: visites de patrimoni, de gastronomia, de música, de cançó, de jocs tradicionals…”, apunta Puig, que també concreta que a l’octubre també es tirarà endavant unes jornades d’historiografia, que tindrà una vessant més acadèmica.

Josep Lluís Carod-Rovira, la consellera de Cultura de les Illes Balears Fanny Tur i l’artista d’Alcoi Antoni Miró entre altres també formen part de la Associació Amics de Casa Macià.