Moviment popular

La força de la gent barra el pas a VOX a l'Ajuntament d'Alacant

Al darrer moment, Vox retira la declaració institucional d'excloure Alacant de la zona de predomini lingüístic valencià. La pressió de nombroses entitats i col·lectius. També Escola Valenciana impulsant la campanya Alacant, ens plantem pel valencià! Tot i així s’ha d’estar amatent, ja que hi tornaran, tal com s’ha comentat durant el ple municipal.

VOX havia marcat en l’ordre del dia el plantejament d’una declaració institucional perquè Les Corts reformaren la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) i Alacant passarà a ser considerada ciutat castellanoparlant. Però, durant el ple, de forma inesperada, quan s’estava parlant sobre un altre declaració, el regidor de Vox Mario Ortolá prenia la paraula i aprofitava per a anunciar que retirava la declaració plantejada contra el valencià.

L’argument és que des de la Generalitat valenciana s’està treballant en una reforma per a eliminar, la imposició lingüística a la ciutat d’Alacant.

Membres d'Acció Cultural del País Valencià, del Casal Popular Tio Cuc, de la plataforma Alacant pel Valencià, de La Cívica-Escola Valenciana, de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant havien acudit al plenari per a participar-hi amb discursos contra la proposta de Vox, i finalment no han pogut llegir. La jornada acabava amb una seixantena de persones, les que havien assistit al ple per a protestar contra la proposta, cantant l’himne d’Alacant en valencià a les portes de l’Ajuntament.

Per la seva banda, Escola Valenciana ha publicat un manifest –”Alacant, ens plantem pel valencià!“– en defensa del català que de moment supera les 16.000 signatures. “No volem una Alacant que mire d’esquena al seu passat, al seu present i al seu futur. Perquè no volem una Alacant amputada. Perquè volem una Alacant en valencià. Ja n’hi ha prou”, diu el text.