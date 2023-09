Discriminació lingüística

La Plataforma per la denuncia la moció de Vox perquè Alacant siga considerat de predomini castellà

"és un nou intent d’humiliar els valencianoparlants". També denuncia que si la iniciativa prospera i les Corts Valencianes aproven que Alacant deixe de ser zona de predomini valencianoparlant, la llengua pròpia retrocediria a l'escola i la retolació

Plataforma per la Llengua denuncia que la moció de Vox perquè Alacant quede fora de la zona de predomini lingüístic valencià, que s'ha de votar aquesta tarda al ple municipal, és un nou intent per fer retrocedir l'ús de la llengua pròpia, i fa una crida a la resta de partits a votar-hi en contra. En concret, la declaració demana que es modifique la Llei d'ús i ensenyament del valencià (LUEV), coneguda justament com la "llei d'Alacant", per fer que la ciutat s'incorpore a la zona de predomini lingüístic castellà, una iniciativa que perjudicaria especialment l'educació en valencià i que també tindria afectacions en la retolació.

És la quarta vegada que Vox porta al ple aquesta iniciativa, i és el primer cop que té possibilitats reals de prosperar, atés que Ciutadans, que s'hi havia oposat, ja no té representació, i el PP i Vox, que sempre hi han votat a favor, ara sumen majoria absoluta. Per a Plataforma per la Llengua, la modificació de la llei ignora que la zona de predomini lingüístic d'una llengua o una altra no té a veure amb els percentatges d'ús de la llengua, sinó amb la llengua històrica de cada zona. Per això, l'entitat veu en la proposta un nou intent d'humiliar els valencianoparlants i de limitar-los, encara més, els drets que tenen garantits a la segona ciutat més habitada del País Valencià.