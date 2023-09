2023 i els titulars masclistes continuen, però hi ha una bona notícia

Va ser l'escriptora i periodista Fani Grande qui va encunyar allò dels «mierdulares» en una campanya a xarxes per denunciar els encapçalaments masclistes de les notícies. Si no vaig errat, va ser després de patir la cobertura mediàtica dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, el 2016, quan va començar una campanya que va allargar fins ben bé fa un parell d'anys. Aquell estiu, les gestes olímpiques femenines anaven acompanyades d'adjectius com «reines» i «sirenes», fotografies de primer pla dels seus culs i rànquings d'esportistes –femenins, obvi- «més sexis».

Potser allò era «lo normal», potser no era la premsa esportiva la que estava canviant, sinó la societat i, més concretament, les dones, que ja començaven a estar fartes d'aguantar tantes barbaritats, però el cas és que els «mierdulares» de Grande no estaven sols i internet va omplir-se de campanyes denunciant el tractament sexista dels mitjans, des dels rànquings de titulars més masclistes fins al famós «no es moren, les maten», en referència als típics titulars de «mor una dona» cada volta que hi havia un assassinat masclista.

I, precisament, aquesta setmana hem tingut una nou cas de dona culpable de no haver-se mort. Va ser a Las Provincias [simuleu sorpresa], que va titular una notícia amb «Una dona provoca un accident quan el seu maltractador tractava d'estavellar el cotxe per a matar-la».

L'enfocament dels fets –que bàsicament van ser que la dona va activar el fre de mà quan el conductor i maltractador accelerava amb intenció d'estampar el cotxe, provocant que aquest derrapara i col·lisionara de costat i va salvar la vida dels dos ocupants- va causar un lògic rebuig a les xarxes. I és que, tenint en compte que no hi havia hagut altres damnificats, en tot cas la dona havia evitat un accident més greu, però és que ni tan sols aquest era el problema, sinó que hi havia hagut un intent d'assassinat que la víctima havia aconseguit evitar.

El diari –i ací arriba la bona notícia- va rectificar. El titular que es pot llegir ara mateix és «Una dona salva la vida a l'evitar que el seu maltractador estavelle el cotxe amb ella dins a gran velocitat». Molt més acurat als fets com es pot veure.

Pareix doncs que ja no estem al 2016. Ara, potser es continuen fent «mierdulares» però, almenys, davant les crítiques es reacciona i es corregeix. És un avanç i no és menor. I l'han aconseguit tantes i tantes feministes com Fani Grande que incansablement han denunciat aquest tipus d'enfocaments totes les voltes que ha estat necessari.

Ara, esperem que no hi haja mitjans que no aprofiten la situació per publicar a posta titulars ofensius per generar reaccions a les xarxes i després eixir-se'n amb un simple «m'he equivocat, no ho tornaré a fer». Que ací ja ens coneixem tots i les raons de l'algorisme generen monstres.