FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

Convoquen una manifestació a Caldes de Malavella contra la visita de la família reial espanyola

La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines convoca una manifestació contra la visita de la família reial espanyola el proper dimecres 5 de juliol a les 18h. El punt d'inici de la protesta serà a la zona del Camp dels Ninots de Caldes de Malavella. Felipe VI i la Princesa Leonor seran presents a l'entrega dels Premis Princesa de Girona que es faran al Camiral golf and wellness ubicat al municipi de Caldes de Malavella.

Camiral golf and wellness (propietat de l'empresari multimilionari irlandès Denis O'Brien) és un gran espai de luxe aillat a uns 4 km del poble de Caldes. El golf està delimitat per l'A-2 (antiga N-II), l'Autopista del Mediterrani (antiga AP-7), les vies del TGV, i el tram final de l'Eix Transversal (C-25). Una fortalesa on suposadament els manifestants intentaran apropar-se.

Casualment, tal dia com avui del 1707 Felip V va promulgar el primer dels Decrets de Nova Planta. El primer dels decrets, de data 29 de juny de 1707, abolia i derogava les lleis singulars dels regnes d’Aragó i València al mateix temps que les substituïa per altres que assentarien les bases d’un govern absolut en els esmentats regnes. Es va imposar com a contrapartida l’obligada observança de “les lleis de Castella i a l’ús, pràctica i forma de govern que es té i s’ha tingut en ella i en els seus tribunals, sense diferència alguna”.