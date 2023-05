LLUITA INSTITUCIONAL

Salellas: “Tenim l’oportunitat d’encetar un govern progressista i sobiranista a la ciutat i ningú entendria que no fos així”

· Salellas: “Tant Junts com ERC han demanat un front comú sobiranista arreu. El més natural és que facin un gest permetent que sigui el projecte de Guanyem qui lideri l’Ajuntament de Girona”

· La formació municipalista reitera que Girona “ha votat canvi, independència i progrés” i que la negociació per formar govern es regirà basant-se en el seu programa

Guanyem Girona es mostra convençut que l’empat a 8 regidors amb el PSC i la majoria sobiranista i progressista al plenari situen Lluc Salellas com el candidat “natural” a esdevenir el nou alcalde de la ciutat. Salellas ha valorat l’avançament electoral de Pedro Sánchez en clau gironina i s’ha mostrat confiat que Junts i ERC el faran alcalde perquè “és el més lògic”. “Tenim l’oportunitat d’encetar un govern progressista i sobiranista a la ciutat i ningú entendria que no fos així”, ha assenyalat Salellas.

Davant l’avançament electoral, el President de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat afavorir pactes independentistes als ajuntaments mentre que Jordi Turull, secretari general de Junts, també ha proposat “un front unitari” independentista.

Per això l’alcaldable de Guanyem ha assegurat que “el més natural és que facin un gest permentent que sigui el projecte de Guanyem qui lideri l’Ajuntament de Girona”.

Per a Guanyem “Girona ha votat canvi, independència i progrés”. Així doncs, la formació municipalista reitera que la negociació per formar govern haurà d’estar basada en el seu programa, on millorar la vida de la gent se situï en el centre de totes les polítiques públiques.

Finalment, Salellas s’ha mostrat confiat que Guanyem és el projecte més sòlid per liderar la ciutat durant els propers anys. “Tenim un equip que fa mesos que treballa per posar rumb a la ciutat des del primer dia i un model de ciutat ben definit”, ha afegit.

D’altra banda, Guanyem ja ha iniciat la ronda de contactes amb la resta de par