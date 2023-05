LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona es reivindica com l’únic projecte que es dedicarà al 100% a la ciutat

· “Som la garantia que Girona no depengui dels interessos partidistes de Madrid ni de Barcelona. Som la garantia que l’alcalde de Girona es dediqui al 100% a la ciutat”, ha assenyalat Salellas

· Guanyem apunta que Junts, PSC i ERC prioritzen les directrius nacionals o estatals dels seus partits per sobre de l’interès dels gironins i gironines i ho exemplifiquen amb el tancament de l’institut Narcís Xifra, el Trueta o el mal servei de RENFE

Aquest dimecres Guanyem Girona ha celebrat un acte al parc Central Rafel Masó, a tocar de l’Estació Jove. L’alcaldable de Guanyem, Lluc Salellas ha reivindicat que la seva formació només es deu a Girona. “Som la garantia que Girona no depengui dels interessos partidistes de Madrid o de Barcelona. Som la garantia que l’alcalde es dediqui al 100% a la ciutat. El candidat ha apuntat que Girona és una ciutat de més de 100.000 habitants i que a més ha d’exercir la capitalitat de l’àrea urbana. “Girona és una ciutat viva i complexa que necessita que el seu màxim representant hi dediqui tota l’energia per garantir que el seu dia a dia funcioni i per aportar la mirada llarga que mereix”, ha afegit.

Així doncs, Salellas ha destacat que la resta de candidatures depenen de les dinàmiques nacionals o estatals i que això provoca que sovint no defensin els interessos dels gironins i gironines.

En la seva intervenció la també candidata Cristina Andreu hi ha afegit alguns exemples.

Andreu ha posat l’exemple del Trueta, que acumula quinze anys de retard perquè els diversos governs de la Generalitat “no han fet la feina”. En aquest sentit, Andreu ha assenyalat que Junts a Girona ha posat “pals a les rodes” per evitar que el projecte es fes a Salt, “tot i que els experts apuntaven que era el lloc més adequat”.

La candidata també ha parlat dels “deutes” del PSOE amb Girona en matèria ferroviària, fent referència al mal funcionament de la RENFE, a la lentitud de les obres del mateix Parc Central o a la manca de projecte a la plaça d’Espanya i ha afegit que això ha succeït amb el “davant del silenci del PSC de Girona”.

També ha lamentat que el tancament de l’institut Narcís Xifra al barri de Pont Major s’hagi fet amb la complicitat del govern d’ERC a Girona. “Amb Guanyem Girona al capdavant del govern de la ciutat, si el Departament d’Educació vol tancar un centre públic ens hi oposarem”.

Finalment, Salellas també ha recordat que Geis ha deixat la porta oberta a ser diputada alhora que alcaldessa com ha fet Madrenas durant l’últim mandat i que Paneque és diputada i que sovint és al Parlament o fent actes del PSC amb Salvador Illa arreu del país. “Si soc alcalde em centraré només en Girona”, ha reiterat Salellas.

A l’acte també hi ha participat el director de l’editorial Gavarres i candidat de Guanyem, Àngel Madrià, que ha reivindicat poder fer una política “més lenta”, feta des “de la reflexió i la calma”.