LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona es postula com el relleu natural que “retornarà el rumb a la ciutat”

· Guanyem Girona celebra un acte de final de campanya multitudinari a la plaça del Vi

· La formació municipalista demana el vot de tots els gironins “que volen que Girona recuperi la força i la i identitat que ha perdut en els últims anys”

Guanyem Girona ha omplert la plaça del Vi de Girona amb centenars de persones i s’ha postulat com el relleu natural al capdavant del consistori. El qui durant aquest mandat ha estat el principal partit a l’oposició ha escollit aquest lloc simbòlic, just davant de l’Ajuntament, per tancar la seva campanya electoral. Salellas ha reiterat que Guanyem Girona és l’únic partit que garanteix “centrar-se al 100% en Girona” i s’ha mostrat confiat en assolir la victòria a les urnes: “Venim per guanyar, per tornar a governar de manera eficient la nostra ciutat i per millorar la vida de la seva gent”. Salellas ha animat a votar Guanyem a totes aquelles persones que observen que Girona “va de baixada” i que volen “que la ciutat recuperi la força i la identitat que ha perdut els últims anys”.

L’alcaldable ha apuntat cap a la necessitat de recuperar un govern “que tingui cura de les petites coses” i alhora que treballi per “assolir una ciutat més justa”. En aquest sentit, el candidat ha apuntat que la seva formació és la més ben preparada per encarar les “transformacions inevitables que han d’arribar”. “La ciutat ha viscut encallada i amb nosaltres al capdavant garantirem que torni a guiar-se per un model de ciutat clar però atrevit”, ha afegit.

Per la seva banda, Cristina Andreu, número 2 de la candidatura, ha reivindicat Guanyem “com la formació més treballadora”. “Som centenars de persones disposades a dedicar el nostre temps a millorar la nostra ciutat i això és un fet diferencial que es notarà quan governem”, ha apuntat. La candidata també ha reivindicat que Guanyem “ja ha exercit de govern des de l’oposició”. “Pressionant i amb capacitat d’arribar a acords, hem estat capaços de fer virar les polítiques de l’Ajuntament per apostar per l’habitatge, ampliar els equipaments als barris i fer una primera passa en la lluita contra l’emergència climàtica”, ha afegit.

En l’acte també hi ha participat Roser Maeso, economista i executiva del sector públic, Ángel Fernández ‘Nene’, educador social, i Jan Vives, director de l’esplai Sant Pau.

Roser Maeso ha defensat la necessitat de construir una Girona que tingui una mirada pensada per a tothom i ha destacat el compromís de Guanyem amb la gent gran.

Per la seva banda, Ángel Fernández ha reivindicat la Girona dels barris i la justícia social i ha posat l’accent en que Guanyem treballa contra la discriminació de tots els col·lectius i persones.

Finalment, Jan Vives, de 21 anys, el candidat més jove de la llista, ha posat en valor el compromís de Guanyem amb el jovent. Per al candidat, el dret a un habitatge assequible, la lluita contra el canvi climàtic i a favor d’una mobilitat sostenible o la importància de posar al centre del debat polític la salut són temes que Guanyem prioritza.

L’acte ha acabat amb un concert del grup empordanès Fetus.