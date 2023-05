LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona vol reforçar el comerç de barri per millorar la vida veïnal

· També aposten per facilitar els tràmits per obrir negocis a la ciutat

Guanyem Girona ha explicat un grapat de propostes a favor del comerç de barri que tenen com a objectiu la cohesió veïnal. Lluc Salellas, alcaldable de la formació ha reivindicat el comerç local, “el que dona feina els 365 dies l’any”, com un element clau per a la vida veïnal als barris. D’aquesta manera, Salellas aposta per fer arribar mesures que “fa anys que funciona al centre”, com la millora dels carrers per als vianants, a tots els barris.

Així, Guanyem aposta per definir eixos pacificats a cada zona de la ciutat que permetin “vertebrar la vida comercial i veïnal”. El candidat de Guanyem ha posat l’exemple del carrer Tuyet i Santamaria, al barri de Montilivi. Es tracta d’un carrer comercial molt concorregut que és un lloc de pas, també, per accedir al CAP o a l’escola Pericot. Tanmateix, les voreres són massa estretes “i no és gens agradable passejar-hi”. Per a Guanyem, la reducció d’espai dedicat al cotxe permetria fer un carrer més agradable que repercutiria positivament en el comerç del barri. Refer el carrer de la Creu per fer-lo més adient per als vianants també és una proposta que Guanyem impulsarà des del govern.

Un segon element que Salellas posa sobre la taula és el de la burocràcia. Des de Guanyem aposten per reduir els terminis per poder obrir un negoci. “Necessitem apujar persianes i per això hem de posar facilitats a les persones que tinguin ganes i idees d’engegar projectes a la ciutat”, ha apuntat l’alcaldable. Per a Sallas, l’obertura de nous comerços de proximitat té un triple impacte positiu: “reactiva l’economia, dona seguretat i enforteix els barris”.

Finalment, Guanyem també vol donar vida als barris els 365 dies l’any, i així energitzar el teixit comercial que hi ha més enllà del Barri Vell. Salellas ha posat l’exemple d’una comerciant del carrer Migdia, que li ha recordat que Temps de Flors és una de les setmanes més fluixes per al seu negoci perquè tota l’activitat es concentra al centre. Així, Guanyem aposta per redistribuir les activitats i esdeveniments cap als barris i així afavorir-ne la dinamització.

Per últim, Salellas ha reiterat la importància de treballar “immediatament” per repensar el Mercat del Lleó. “L’equipament té una reforma pendent i les concessions s’acaben el 2027”. Els paradistes necessiten la seguretat que l’Ajuntament té un projecte clar pel Mercat”, ha dit Salellas.