Plataforma per la Llengua ha presentat aquesta setmana un recurs de cassació al Tribunal Suprem (TS) contra la resolució que a l'octubre va confirmar que excloïa del procés judicial del 25% de castellà a les aules totes les entitats que pretenien recórrer la interlocutòria. Es tracta d'un nou pas endavant per evitar quedar exclosos del procés i es fa conjuntament amb les organitzacions amb qui es va formar un front judicial comú per tombar la interlocutòria i, a través d'un tràmit diferenciat, per cercar la nul·litat de la sentència.

Aquest octubre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ratificar la decisió que ja havia comunicat al juny per la qual no admetia les entitats en defensa del català en aquest procés judicial, una decisió que aquestes organitzacions havien recorregut al mateix tribunal. Per Plataforma per la Llengua, la decisió del TSJC era del tot irregular i l'excusa que al·legava per no acceptar l'entitat com a part interessada era particularment ridícula, atès que ho justificava perquè el cas tenia a veure amb la vehicularitat del castellà a l'escola, i no pas amb la vehicularitat del català.