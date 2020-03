8-M

El Comitè de Vaga del 8 de març presenta les accions preparades per la jornada de lluita a Osona i el Lluçanès

El Comitè de Vaga del 8 de març d'Osona i el Lluçanès compartirà aquest dimecres 4 de març a les 20h la feina feta i les accions programades per la jornada de lluita convocada pel proper diumenge dia 8 de març.

Per tercer any consecutiu s’ha creat el Comitè 8M d’Osona i el Lluçanès per preparar la jornada de lluita del 8M, Dia Internacional de les Dones Treballadores. Com cada any, el Comitè es posa en marxa després de les vacances de Nadal i es reuneix setmanalment i de forma assembleària a Can Pau Raba. El Comitè és no mixt, està obert a individualitats i no representa cap col·lectiu feminista en concret.

Davant la dificultat de convocar una vaga general el diumenge 8 de març, els col·lectius feministes anticapitalistes dels Països Catalans ens hem organitzat per treballar unitàriament a nivell de Països Catalans, des de Perpinyà a Alacant, reforçant els eixos de cures i consum i les tesis anticapitalistes i antiracistes, sota el lema “Fins que valgui la pena viure. Combatem juntes el patriarcat, construïm present feminista”.