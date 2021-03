La Diputació de Girona veta el missatge de la CUP pel 8 de març

La Diputació de Girona s’ha adherit a la campanya Som Corresponsables impulsada per l’Institut Català de les Dones en el marc del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Una campanya plantejada per les xarxes socials que ha volgut donar veu a les 27 diputades i diputats de la Diputació de Girona, on la diputada de la CUP Laia Pèlach n’ha estat exclosa pel contingut del seu missatge:



"A la Diputació de Girona es respira masclisme. En el to paternalista de moltes intervencions, en el no donar veu a moltes companyes, en les salutacions diferents a homes i a dones, permetent abusos i silenciant-los... reconèixer-ho i canviar-ho és el repte."



Les cupaires asseguren que la institució no ha volgut publicar aquest missatge al·legant que la campanya es plantejava “en positiu” i que volia marcar reptes sobre la feminització de la política.



La diputada Laia Pèlach ha volgut remarcar que la corresponsabilitat també és denunciar les actituds masclistes i erradicar-les és un dels grans reptes: “No voler-ho fer públic és perpetuar un entorn hostil a la feminització de la política i suposa renunciar a treballar per transformar la institució.”



La formació ha volgut deixar palès que no contribuiran al blanquejament del feminisme, ni cediran davant dels intents de silenciar-les, per això han fet públic el seu missatge a través de les seves pròpies xarxes socials.