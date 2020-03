8-M

Actes dels col·lectius de la Plataforma 8 de març del Camp

La Plataforma 8M del Camp organitza un any més la manifestació unitària del Camp que tindrà lloc a Tarragona diumenge, dia 8 de març. Les organitzadores afirmen que “les imposicions, violències i desigualtats que patim per ser dones les vivim cada dia, per això la vaga del 8 de març ha de servir per visibilitzar totes aquelles tasques que realitzem les dones també els diumenges, sobretot en els sectors més precaritzats”.

L’organització ha presentat el cartell de la manifestació del 8M, que fa referència al feminisme internacionalista amb una imatge de la ‘performance’ de Las Tesis, a Ciutat de Mèxic. El lema escollit és “Juntes, fortes i combatives”, seguit de “Construïm l’alternativa feminista”. Per altra banda, el punt d’inici de la manifestació serà a la plaça Imperial Tàrraco, a les 17.30 h, amb els pilars de dones castelleres, i a les 18 h començarà la manifestació en direcció a l’avinguda Prat de la Riba, passant per Ramón y Cajal, Rambla Nova, Sant Francesc, Rambla Vella i carrer del Portalet, per finalitzar la marxa a la plaça de la Font, davant l’ajuntament de Tarragona. La Plataforma 8M assenyala que les persones amb mobilitat reduïda podran entrar a la plaça de la Font pel carrer Sant Fructuós.

TARRAGONA

• 6 de març a les 20:00h, monòleg: Gordofòbia per Miriam Martínez. Companyia Rebellatorum. Organitza el Casal Popular Sageta de Foc. Carrer la Nau, 11.

• 7 de març a les 12:30h, conversa al voltant del nou llibre de Silvia Federici "Bruixes, caça de bruixes i dones". I a les 13:15 vermut amb DJ Jazz. Organitzen Cau de Llunes, Tigre de Paper i el Casal Popular Sageta de Foc. Carrer la Nau, 11.

• 7 de març a les 18 h, taula rodona "Feminisme per canviar-ho tot". Amb la participació de treballadores de Tempo, treballadores del SAD Barcelona i Membres del Grup de treball en defensa de la sanitat pública. Organitzen Cau de llunes, Arran, Endavant i CUP. Al Casal Popular Sageta de Foc, carrer la Nau, 11.

• 7 de març a les 18:30h, documental: "Cuidar entre terres. Qui sosté la vida quan les dones migren?" Organitza la Coordinadora ONS Tarragona. A l'espai Jove Kesse, c/St. Antoni Maria Claret, 12.

VILA-SECA

• 6 de març a les 18:00h, presentació del llibre: Sempre han parlat per nosaltres de Najat el Hachmi (amb inscripció). Organitzen Heura lila, Casal Popular el Rebotim. Al Centre Cívic i cultural El Colomí c/ de Tarragona, 22.

• 6 de març a les 21:00h, sopar col·loqui vegetarià i vegà Aromes del Magreb. Aportació econòmica de 10 € adults, menors de 10 anys gratuït amb inscripció. Organitzen Heura lila, Casal Popular el Rebotim. Casal Popular el Rebotim, av Verge de la Pineda, 45.

• 8 de març a les 11:30h, manifestació 8M amb carrossa i música feminista.De la Plaça Països Catalans a la Plaça de l'Església. Organitzen Heura lila, Casal Popular el Rebotim.

• 13 de març a les 20:00h, projecció de la pel·lícula: Les invisibles de Louis - Julien Petit (2009). Organitzen Heura lila, Casal Popular el Rebotim. Casal Popular el Rebotim. Av. Verge de la Pineda, 45.

• 21 de març a les 12:00 h, xerrada: "Legislació treball domèstic". Ester Martínez, psicòloga i secretaria d'acció Social CGT Tarragona. Organitzen Heura lila, Casal Popular el Rebotim. Casal Popular el Rebotim. Av. Verge de la Pineda, 45.

REUS:

• 2 de març a les 20:00h, xerrada amb H2O, "La dona:doble discriminació i el paper que ocupa en les relacions no monògames". Organitzen H2O, Hora Violeta i col. Casal despertaferro. Carrer de Martí Napolità 7.

• 3 de març a les 20:00h, inauguració de l'exposició: "Històries silenciades; veus de vida" Organitzen UCFR REUS, Hora Violeta i Reus Refugi. Al Bar Campus, carrer de Sant Llorenç,11.

• 4 de març, a les 18:00h, mostra de la problemàtica i intervenció de la PAH Reus, "La lluita per un habitatge digne té nom de dona" Organitzen PAH Reus i Hora Violeta, col. Casal Despertaferro. Taverna Despertaferro, carrer de Martí Napolità, 7.

• 4 de març a les 20:45h, performance 'Un violador en el teu camí' Organitza Comerç Solidari Reus. Pl. Mercadal.

• 5 de març a les 19h, xerrada “El moviment feminista i la guerra: Rojava” organitzen HV i ( falta nom col) col. Casal Despertaferro. Taverna Despertaferro, carrer de Martí Napolità, 7

• 6 de març a les 00:30h, festa Lila amb dj Jass. Organitza Casal Despertaferro. Taverna Despertaferro, carrer de Martí Napolità, 7.

• 7 de març de 10:00 a 21:00h, jornada Feminista. Taules rodones, vermut, dinar popular, concerts i altres. Organitza Plataforma 8M Reus. Plaça de la Patacada.

• 8 de març a les 9:30 h. Manifestació matí Nal. Cap Sant Pere.

• 8 de març a les 11:30 h. Concentració. Plaça Mercadal.

CAMBRILS:

• 7 de març a les 18:30h, lectura de contes infantils.Organitza les Filomenes. Llibreria Torrevisca.

• 7 de març a les 20:30h, lectura per adults amb vi. Organitza les Filomenes. Llibreria Torrevisca.

• 8 de març a les 11:30h, taller de pancartes. Organitza les Filomenes.Casal Popular el Polvorí.

CREIXELL:

• 29 de febrer a les 18:00 h, Exposició de pintura de dones artistes en homenatge a Rosalía Solé. Cal Cabaler.

• 4 de març a les 20:00h, classe de ioga gratuïta a càrrec d'Ana Harse. Gimnàs de Creixell (Casal Municipal).

• 5 de març a les 16:00h, anem al Cinema a Tarragona.Inscripcions a Cal Cabaler.

• 7 de març a les 10:00 h. Mural reivindicatiu. Organitza Papallones liles. Rambla de les Moreres.

• 7 de març a les 18:00 h. Tertúlia - debat. Organitza Papallones liles. Casal Municipal de Creixell.

• 8 de març a les 12:00 h. Lectura del manifest 8M. Organitza Papallones liles.Davant de la Casa de la Vila.

• 9 de març a les 15:30 h. Caminada de la dona. Organitza Club Muntanyenc Creixell. Sortida Rambla de les Moreres.

• 20 de març a les 18 h. Entrega dels premis del primer certamen literari de narrativa curta Papallones liles Creixell. Organitza Papallones Liles i Biblioteca Pública de Creixell.

LA CANONJA

• 5 de març a les 19:30 h. Xerrada "Dones, deesses i alcohol. Una història silenciada". A càrrec de Marta Donés. Organitzen Mirada Violeta la Canonja, Ajuntament de la Canonja, Ateneu Popular la Mina i comerços col·laboradors de la Canonja. Al Centre Cívic.

• 8 de març. Manifestació, de la rotonda del camp de futbol a la plaça Mestre Gols. Amb lectura del manifest, presentació del col·lectiu, apadrinament, mural Dones del Poble i festa-vermut. Organitzen Mirada Violeta la Canonja, Ajuntament de la Canonja, Ateneu Popular la Mina i comerços col·laboradors de la Canonja.