8-M

La CGT convoca Vaga General Feminista a Catalunya el proper 8 de març, dia de la dona treballadora

El Comitè confederal de la CGT de Catalunya, el tercer sindicat de Catalunya en afiliació, ha decidit aquest dimarts 9 de febrer convocar vaga general de 24 hores el dia 8 de març a tota Catalunya. Com altres anys, es tracta d'una vaga general feminista que situa en un primer pla les reivindicacions en contra l'explotació patriarcal que milions de dones pateixen pel simple fet de ser dones. És també una vaga general perquè el patriarcat actualment existeix en un sistema capitalista, al que nodreix i alimenta. La convocatòria cridarà a la vaga al conjunt de les treballadores i treballadors de Catalunya, si bé el protagonisme radicarà en les dones, com a forma de lluita contra la invisibilització cotidiana.



La vaga arribarà en un context complicat pels sectors més feminitzats que a la vegada són també els més essencials, educació, sanitat, comerç icures. Són sectors amb una precarietat en augment i on el covid19 ha estat especialment impactant, deixant palesa la situació d'indefensió de milers de dones.



Aquesta convocatòria respon a un emplaçament del moviment feminista que avui el Comitè confederal de la CGT de Catalunya ha assumit. A data d'avui, la CGT ha confirmat també la convocatòria de vaga general el 8-M a Andalusia.