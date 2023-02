Guanyem Girona vol refer el carrer de la Creu i invertir 2 milions d’euros en compra d’habitatge

Salellas: “La manca de pressupost deixa la ciutat entre l’espasa i la paret. No haver fet els deures posa en risc els fons Next Generation i d’altres inversions per Girona”

Andreu: “La proposta del govern no inclou ni un sol euro en habitatge. Reiterem que assolir un lloguer assequible és el gran repte per Girona i amb la nostra proposta l’encarem com es mereix”

Guanyem Girona ha fet una roda de premsa aquest matí per exposar les seves propostes en una negociació per inversions que el govern ha obert aquest inici d’any. Hi destaca tornar a fer una reforma del carrer de la Creu, introdueix 2 milions d’euros en compra d’habitatge, així com també plaques fotovoltaiques a equipaments municipals.

En primer lloc, l’alcaldable i cap de l’oposició, Lluc Salellas, ha definit com una “greu anomalia” que el govern porti a negociar les inversions al febrer. Salellas ha recordat que això només és una petita part del pressupost municipal i que “és una irresponsabilitat prorrogar els comptes anuals”. En aquest sentit, el cap de l’oposició ha recordat que ell mateix va demanar reiteradament als plens d’octubre, novembre i desembre que el govern portés per negociar una proposta de pressupost per 2023.

“La manca de pressupost deixa la ciutat entre l’espasa i la paret. No haver fet els deures posa en risc els fons Next Generation i d’altres inversions per Girona”, ha dit. Salellas ha fet referència al fet que si no s’executen durant el 2023, algunes inversions es poden arribar a perdre. Per a Salellas això és simptomàtic de “la manca de rumb que caracteritza aquest govern” i de la necessitat “d’encetar un nou cicle amb una gestió municipal més eficient”.

Tanmateix Guanyem ha carregat contra el govern i ha repetit que no oferirà un “xec en blanc” per aprovar la proposta que els hi ha fet arribar. En aquest sentit, la regidora Cristina Andreu ha replicat que la contraproposta de Guanyem va en la línia d’enfortir el seu projecte de ciutat i que es centren en tres eixos: habitatge, transició energètica i millora dels barris.

Així, Guanyem ha explicat que la proposta de Junts i ERC té mancances en aquests àmbits: “No porten ni un sol euro en habitatge. Reiterem que assolir un lloguer assequible i garantir un habitatge digne són els grans reptes per Girona”, ha ressaltat Andreu. D’aquesta manera, el principal partit a l’oposició ha reclamat que s’incloguin 2 milions d’euros en compra d’habitatge públic. En negociacions prèvies Guanyem ja va aconseguir 500.000€ (2020) i 4 milions d’euros (2021) per ampliar el parc públic d’habitatge.

En segon lloc, la proposta que Guanyem ha fet arribar el govern inclou “desfer i tornar a fer la reforma del carrer de la Creu”. La reforma d’aquest cèntric carrer, que va costar prop de 300.000€, volia ser un camí segur per la mainada de l’escola Doctor Masmitjà però per a Guanyem “tres anys després s’ha fet evident que no s’assoleix l’objectiu i que s’ha convertit en el que es coneix popularment com un nyap”. Veïns i comerciants han recollit firmes en dues ocasions perquè es mantenen els problemes de congestió del trànsit, la perillositat als passos de vianants o unes pilones que s’esmicolen amb facilitat. En aquest sentit, Cristina Andreu ha recordat que en el seu moment els tècnics ja van fer dues propostes “millors que l’actual” i que no es van realitzar per “decisions polítiques”. “Ara és l’hora de recuperar aquelles propostes i aconseguir que els veïns i veïnes de l’Eixample tornin a gaudir d’un carrer de la Creu agradable i segur”, ha afegit.

Finalment, el tercer punt que Guanyem vol introduir a la negociació és la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’Auditori i a l’Escola de Música. En d’altres ocasions la formació ja havia negociat la incorporació de partides en aquests àmbits com són les plaques que ja hi ha en funcionament al Mercat del Lleó o algun centre cívic, però des de la formació consideren que “s’ha de continuar en aquesta línia per tal que cada equipament públic disposi de plaques”.

Guanyem ha fet arribar aquestes tres propostes al govern. “Estem disposats a seure per construir la Girona que ens imaginem. Tenim un projecte clar per la nostra ciutat i no ens quedarem de braços plegats quan hi ha oportunitats d’avançar en aquest sentit”, ha dit Salellas.