Guanyem Girona: “Tancar línies de l’escola pública mai pot ser una bona notícia”

Davant el descens de la natalitat, Guanyem aposta per reduir el nombre d’alumnat per aula i així millorar la qualitat educativa que s’ofereix

Guanyem Girona no comparteix la decisió de la Generalitat i l’Ajuntament de Girona de tancar dues línies de l’institut Narcís Xifra. Per a Guanyem, el tancament de línies de l’escola pública “mai pot ser una bona notícia”. La decisió és el primer pas per eliminar l’ESO a l’institut del Pont Major, cosa que suposarà que l’alumnat del barri s’hagi de desplaçar a d’altres instituts de la ciutat.

Guanyem ha reiterat la necessitat de reduir les ràtios als instituts gironins com a “principal eina per oferir una millor qualitat educativa”. “No és el mateix tenir una classe amb 27 alumnes que una amb 33”, ha assenyalat Queralt Vila, candidata de Guanyem i membre del Consell Municipal d’Educació, que ha indicat que “si baixa la natalitat, el que cal fer és aprofitar-ho per millorar l’oferta educativa, no per impulsar mesures que mantindran les aules saturades”.

D’altra banda Guanyem ha lamentat que les famílies “no hagin estat informades de la decisió” i que han conegut la mesura del Departament a través de la premsa “L’eliminació de les línies s’ha pres d’esquenes al barri i ni tan sols s’ha explicat prèviament a les associacions de famílies dels centres afectats. Queralt Vila ha afegit que això ha generat “molts dubtes i incerteses” entre les famílies i que no s’ha ofert cap interlocutor vàlid per resoldre-ho.

Finalment, des de Guanyem consideren que el tancament de l’ESO suposarà “la pèrdua d’una institució cohesionadora al barri de Pont Major”. Per això, el principal partit a l’oposició al consistori gironí ha reclamat que la Generalitat ofereixi compensacions educatives per Pont Major.