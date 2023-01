CULTURA

Taula rodona de Guanyem Girona sobre equipaments culturals amb Salvador Sunyer, Íngrid Guardiola i Gemma Carbó

Guanyem Girona ha organitzat una taula rodona que portava per títol “Articular la cultura: el futur dels equipaments culturals a Girona” i on hi ha participat Salvador Sunyer, director del Festival Temporada Alta, Íngrid Guardiola, directora del Bòlit, Centre d’Art Contemporani i Gemma Carbó, directora del Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí. L’acte ha estat presentat per l’alcaldable de la formació municipalista, Lluc Salellas, i ha comptat amb l’assistència de prop de 70 persones.

En el seu parlament inicial Salellas ha volgut destacar la importància de “planificar amb temps i comptant amb l’opinió dels agents del sector el model cultural a la ciutat” i per això ha agraït la participació dels ponents.

Salvador Sunyer per la seva banda ha destacat que “el repte és que la cultura arribi a tothom”. En aquest sentit, Sunyer ha reivindicat com a eina principal per aconseguir-ho que la cultura entri dins el currículum educatiu: “Hem de fer entrar la cultura dins de l’educació reglada, i no només com a extraescolar”. “Si a Girona tens un nen o una nena que es vol dedicar a la música clàssica té un camí educatiu clar. Amb els altres llenguatges artístics això no està dibuixat”. D’altra banda Sunyer també ha assenyalat la responsabilitat dels càrrecs públics que treballen en l’àmbit cultural a l’hora de connectar persones i projectes culturals i evitar així que es limitin a àmbits geogràfics reduïts que no els permeti viure: “hem de connectar la gent d’aquí amb la gent de fora”.

Íngrid Guardiola ha explicat que “la participació en la cultura també vol dir que els professionals puguin accedir a la seva feina”. “Participació és que la ciutadania tingui un equipament al barri però també vol dir que els creadors locals tinguin el seu propi espai”, ha afegit. En aquest sentit Guardiola ha destacat que “tot és possible si es genera un ecosistema ric”. Així mateix, ha subratllat que aquesta riquesa també s’obté “oferint continguts democràtics exigents”. Finalment Guardiola ha reivindicat com a aposta cultural de futur “un espai de residències compartit” perquè, ha dit, “generaria molta vida cultural a la ciutat”.

Finalment, Gemma Carbó ha reivindicat la democratització de la cultura: “La ciutadania ha de tenir les eines necessàries per poder aportar als espais culturals. Tots som prosumidors, consumim i alhora tenim les capacitats per produir la cultura.” Així Carbó ha definit els centres culturals com “els CAPs de la cultura”. “Els equipaments hem de tenir en compte la funció especialitzada que se’ns demana i una voluntat més social. Han d’incorporar cafeteries, bars i sales polivalents per socialitzar. Finalment ha afegit que “les places i el nostre entorn natural també són espais culturals”.