Guanyem Girona mostra preocupació per la planificació educativa a secundària el curs que ve

Reclamen al Departament d’Educació que expliqui detalladament l’estat i els terminis de les obres del nou institut Ermessenda, que s’hauria d’haver estrenat fa dos anys

Guanyem Girona ha fet saber la seva preocupació per la planificació eductiva a secundària de cara al curs 2023/2024 a la ciutat de Girona. El principal partit a l’oposició al consistori gironí ha alertat que el Departament d’Educació podria eliminar dues línies d’ESO i que aquestes serien d’instituts públics. Queralt Vila, membre del Consell Municipal d’Educació i candidata de Guanyem Girona a les properes eleccions municipals, ha expressat que “si finalment la Generalitat decideix retallar línies públiques es perdria una oportunitat única de reduir les ràtios d’alumnat per aula”. Així, Guanyem demana que es mantinguin les línies actuals de secundària i que s’aposti per una reducció de ràtios que permeti oferir “una educació pública de més qualitat”.

“Tancar línies d’instituts públics, que ja acumulen molta pressió per aula, és incongruent amb la idea d’una educació pública, equitativa, inclusiva i de qualitat”, ha afegit.

D’altra banda, des de Guanyem demanen al Departament d’Educació i a l’Ajuntament de Girona que expliquin amb detall en quin estat es troben les obres de l’antiga fàbrica Simon, futura seu de l’Institut Ermessenda. Queralt Vila ha recordat que en el seu moment es va explicar que el centre estaria en funcionament al setembre de 2019, però que nombrosos retards ara situen la inauguració a finals de 2023, tot i que ha expressat dubtes que aquest nou termini també es compleixi.

A això s’hi ha de sumar la recent descoberta de cobalt i d’aigua, cosa que ha obligat a fer un nou estudi que encara retardarà més l’adequació de l’espai. Per aquest motiu, la candidata de Guanyem ha reclamat “transparència”, per tal que les veïnes i veïns i les famílies que en seran usuàries “tinguin tota la informació sobre un procés que fa massa temps que no es concreta”.