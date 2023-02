Com un fil de vapor

Sant Andreu, 26 de febrer de 2023

Aquest cap de setmana una escola de Sant Andreu ha obert les portes. Sortosament, alguns hem tingut el plaer d’acompanyar nombroses famílies i observar i constatar l’enorme tasca que duen a terme les mestres i els joves. Alguns de nosaltres no havíem tornat mai a una escola des que les vam deixar enrere fa temps i potser encara tenim a la ment una idea antiga i caducada de la docència. La nostra visita ha estat marcada per la percepció de sentir-nos abraçats per una energia carregada d’esforç i d’entusiasme, conjugats i exercits a una mena de barracons molt millorables en la seva construcció, però que s’han transformat i han esdevingut aules plenes de color i de vida, gràcies a la feina ingent dels seus gestors, fundadors de projectes i creadors de nous mons on abans hi regnava el gris d’allò que és anònim i impersonal.

Els projectes de l’espai obert estan basats en la participació activa de l’alumnat i en un model d’aprenentatge que persegueix despertar la curiositat i potenciar les capacitats dels joves. Les preguntes formen part d’un camí d’adquisició de coneixement centrat en el trajecte i en el qüestionament de com resoldre les qüestions plantejades i no en la memorització de preguntes i respostes ja elaborades que no desperten la recerca de recursos personals i del comú. L’assaig i error en la construcció d’una resposta és sense dubte el millor mestre.

Com a curiositat, tot i que no és l’única, els i les joves disposen d’una aula on participen, en rotllana, en debats en què expressen les seves inquietuds, pensaments i emocions, un espai absolutament allunyat de la performance dogmàtica de la lectura de temari rutinària. Les aules compten amb una disposició mobiliària oberta que permet observar els companys i companyes de classe. Aquest cap de setmana hem pogut viure una de les exposicions que recullen alguns dels treballs i projectes duts a terme pels alumnes. La literatura, la plàstica, la ciència o la història han estat treballades en grups en els quals la participació comunitària i conjunta és el pal de paller del procés de creixement personal i col·lectiu.

Sembla que, diàriament i de manera invisible, un fil de vapor uneix les ànimes d’aquells que conformen la seva comunitat. A l’ambient s’hi respira un moviment inclusiu i proper que fa front amb animositat a les diverses i complexes controvèrsies que la vida i la interacció humana impliquen. Cal animar la comunitat perquè s’apropi i s’endinsi a les aules de les escoles, per deixar-se abraçar pel vapor d’un ecosistema creatiu i actiu d’aprenentatge.

Sense cap intenció de fabricar adulacions simplistes i sempre des d’una perspectiva crítica amb l’ensenyament tradicional i el que l’escola comporta en el seu vessant sistèmic, cal prendre consciència que en la lluita per construir un món de pensament i acció autònoma, els picapedrers de les escoles juguen un paper crucial. Jovent reflexiu i acompanyants d’aprenentatge estimuladors formen un tàndem indestructible per provocar canvis, al bell mig dels carrers històrics de l’obrerisme reivindicatiu i del xup-xup veïnal i cultural de la plaça del Mercadal.