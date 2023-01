Moviment veïnal

La Coordinadora Veïnal del Baix Besòs veu amb "escepticisme" el full de ruta anunciat per l’AMB

El passat 18 de gener l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va presentar el full de ruta anomenat “Estratègia Metropolitana al Besòs”. La Coordinadora Veïnal del Baix Besòs en va tenir coneixement a través dels mitjans de comunicació. Un cop llegit el veu amb "escepticisme",ja que el considera una pluja inversora, que encara no s’ha plasmat en els pressupostos de les diferents Administracions, si bé el seu anunci pot esperonar que es reflecteixi als programes electorals.

A més a més, no comparteixen, però, la confiança en la concertació institucional vertical ni en la coparticipació de les institucions en les decisions -encara que això últim és essencial-, sinó en l’impuls i la vigilància activa del moviment veïnal del territori. Tot i que aquesta iniciativa té coincidències importants amb l’acord signat al desembre passat per la Coordinadora amb les alcaldies de les localitats de Badalona, Barcelona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, cosa que ens congratula, en el sentit que sembla un intent d’alinear el conjunt de les Administracions en la governança i l’assumpció de responsabilitats vers aquest territori.

La Coordinadora veïnal recorda que l’Agenda Besòs aprovada el 2017 va ser un extens full de ruta assumit per gairebé totes les institucions, però que mai no va arribar a tenir recursos. El Consorci del Besòs, com a entitat encarregada de la seva gestió, ha estat un moribund al qual no es va dotar ni de recursos econòmics ni del personal suficient.

També apunta que, des del 2017 i fins que el moviment veïnal va assumir la direcció del procés de convergència per unificar prioritats i recursos a partir del 2020, que va culminar el 2022 amb l’acord esmentat, han passat cinc anys on les diverses institucions supramunicipals han estat incapaces de generar acords entre sí i de dirigir un procés amb un enfocament territorial, una realitat urbana i social que sobrepassa les possibilitats de resposta de la majoria de municipis de la zona.