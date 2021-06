Medi Ambient

El veïnat del Besòs reivindica el dret a tenir platges no contaminades

El 29 de maig de 2021 l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va haver de tancar al públic de forma “cautelar i provisional” la seva platja del Litoral com a reacció a les conclusions d’un estudi encarregat per una empresa privada. Segons l'informe, a la zona de sorra estudiada la concentració de metalls pesants i d’alguns hidrocarburs superava àmpliament els valors màxims recomanats i, per tant, representava un greu perill per als usuaris.



La Coordinadora Veïnal Eix Besòs lamenta profundament la situació, que deixa sense zona de bany a les portes de l’estiu bona part del veïnat. Una situació a la qual s’afegeix la desaparició ja fa anys de les úniques piscines descobertes de la ciutat per una mala praxis de l’administració local.



Denunciem que la situació no és nova ni exclusiva de la platja de Sant Adrià. La veïna platja de La Mora a Badalona ja fa anys que està tancada també per contaminació, i entitats ecologistes i ciutadanes del territori fa temps que alerten de l’existència de sòls contaminats a tota la zona i exigeixen mesures concretes. Només a Sant Adrià, a tall d’exemple, la plataforma mediambiental Marea Verde va confeccionar un mapa on es localitzaven gairebé 80 indrets on havien existit empreses amb un gran potencial contaminant i el va lliurar al Consorci del Besòs juntament amb propostes de mesures concretes a realitzar.



Davant d'un passat i d'un present contaminants calen accions per millorar el futur

És evident que aquesta situació és conseqüència directa del passat industrial de tot l’Eix Besòs, on vam haver de conviure amb la presència d’indústries fortament contaminants com ara químiques, energètiques i siderúrgiques. Però també del present, perquè encara ens veiem obligats a conviure amb centrals elèctriques, incineradores, depuradores, crematoris, cimenteres o amb plantes de reciclatge de residus com la que va provocar el greu episodi de contaminació del riu d’ara fa un any i mig.



Els veïns i veïnes de l’Eix Besòs no només “liderem” els índex metropolitans de vulnerabilitat, sinó que ens estem veient obligats a pagar, pel que es veu durant molts i molts anys, una hipoteca enverinada. El que necessita el territori és amortitzar aquesta hipoteca amb més zones verdes i economia productiva que aporti llocs de treball de qualitat i no pas amb economia especulativa com la del “totxo” i la consegüent densificació.

Coordinadora Veïnal de l’Eix Besòs

FAVB (Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona); FAVB (Federació d’Associacions de Veïns de Badalona); FAVGRAM (Federació d’AV de Santa Coloma de Gramenet); FAVMIR (Federació d’Associacions de Veïns de Montcada i Reixac); CONFAVC (Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya); Associació de Veïns i Veïnes Barri Maresme; Agrupació de Veïns del Barri de Can Sant Joan; Associació Veïnal Sant Joan Baptista; Plataforma per la conservació de les Tres Xemeneies



La Coordinadora Veïnal de l’Eix Besòs és un grup motor que treballa per a la construcció d'una governança metropolitana de l'Eix Besòs agrupant les federacions, associacions i entitats veïnals.

Fa més de dos anys vam entendre que la zona necessitava una articulació del teixit veïnal d'un costat i l'altre del riu. Al febrer de 2020 van organitzar conjuntament les Jornades Veïnals de l'Eix Besòs, que ens han permès iniciar una reflexió sobre les necessitats de la zona des d'una perspectiva metropolitana. La zona del Besòs, en el context metropolità, presenta un conjunt de dèficits que la crisi econòmica i social causada per la pandèmia ha aguditzat notablement. No obstant això els problemes estructurals prefiguren els problemes socials en els nostres barris. La necessària redistribució de la zona ha de tenir com a objectiu resoldre aquestes causes estructurals. Per a això necessitem una mirada transversal i actuacions integrals on el moviment veïnal ha de tenir veu per aportar el seu saber i vivència del territori. Des d'aquest marc intentem aportar i convocar les administracions a treballar articuladament sobre la zona.