Entitats i veïnat afectats per l’aluminosi veuen insuficient el Compromís pel Besòs-Maresme

Entitats i veïnes afectades per l’aluminosi al barri del Besòs i el Maresme hem detectat mancances importants en el document que recull l’acord del Compromís pel Besòs i el Maresme, firmat pels partits representats a l’Ajuntament de Barcelona.

El pla de rehabilitació de l’habitatge avança una xifra d’intervencions poc realista i que no es correspon amb la necessitat detectada durant la campanya de diagnosi. El resultat és una proposta que no s’ajusta a la magnitud d’un problema fonamental com el de l’habitatge.

Considerem que el document del Compromís pel Besòs i el Maresme té un marge de millora ampli en aspectes com la calendarització, certes concrecions i la ubicació de projectes que han de ser tractats amb immediatesa.