Lluita institucional

Guanyem Catalunya exigeix que la Generalitat es comprometi amb l’Agenda del Besòs per entrar al Consorci del Besòs

Avui ha tingut lloc una reunió de negociació entre Guanyem i el Consorci del Besòs per tractar la modificació dels estatuts del Consorci Besòs, amb motiu de la possible entrada de la Generalitat i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona al Consorci. I és que en la proposta de renovació dels estatuts, les modificacions al text no donen resposta a l’Agenda del Besòs, un programa aprovat per tots els municipis que formen part del Consorci amb el compromís d’implementar la transformació social dels barris del Besòs, entre els que es concentren els barris més pobres de Catalunya. En el marc d’aquestes negociacions perquè la Generalitat formi part del Consorci del Besòs, doncs, Guanyem ha alertat en múltiples ocasions que les modificacions del text de l’Estatut només respon als interessos de la Generalitat respecte al Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies, on desenvolupar el Hub Audiovisual i una multitud de zones residencials, en una zona que tots els estudis assenyalen com a inundable. Després que la proposta de modificació dels estatuts no superés la votació en el ple de l’Ajuntament de Badalona -necessària per a la modificació-, Guanyem ha manifestat a la reunió d’avui que la modificació del text dels estatuts és una

oportunitat perquè la Generalitat i -posteriorment, si s’hi incorpora- l’Àrea Metropolitana de Barcelona es comprometin amb la transformació dels barris del Besòs, incloent l’agenda del Besòs en els estatuts per reconduir els greuges i la deixadesa en inversions que han patit aquests barris.

Nora San Sebastián, regidora de Guanyem Badalona, tal i com ja ha exposat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on és Consellera Metropolitana, ha recordat la manca d’inversions executades a l’eix Besòs respecte de l’Eix Llobregat, sent aquest un moment ideal per començar a revertir-ho.

Dolors Sabater, diputada de Guanyem Catalunya i exalcaldessa de Badalona, ha explicitat a Janet Sanz que l’agenda Besòs és el resultat del compromís del govern de Guanyem Badalona durant els anys 2015-2018 i que inclou mesures de transformació social, d’inversió en habitatges, de propostes d’educació i ocupació, entre d’altres, i que són vigents per a que es puguin incloure als nous estatuts.

Per últim, l’organització municipalista s’ha mostrat oberta a seguir negociant per arribar a acords que permetin l’aprovació al ple de l’Ajuntament de Badalona sobre aquesta qüestió, malgrat ni el govern de Badalona ni del Consorci havien treballat una proposta de consens abans del ple on es duia a votació els nous estatuts.