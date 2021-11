Moviment veïnal

Es constitueix de la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs

Dissabte passat es va realitzar a Badalona, l'assemblea de constitució de la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs. Amb aquest pas es formalitza el camí d'articulació metropolitana del teixit veïnal de l'entorn Besòs.

Governança metropolitana amb la participació activa del teixit veïnal

Tenen com a objectiu contribuir a la construcció d'una governança metropolitana que sigui una realitat a l’entorn del riu Besòs. Amb la participació activa del teixit veïnal com una part fonamental per consensuar una planificació estratègica i desenvolupar projectes coherents amb les necessitats i potencialitats dels nostres barris.

Així doncs, apostem per conscienciar i mobilitzar el veïnat del Baix Besòs a l’entorn dels objectius estratègics que hem fixat i per conformar espais de diàleg estables i sostenibles amb les administracions locals i supramunicipals.

La justicia espacial de l’Eix del Besòs

Fa més de dos anys vam entendre que l’entorn del Besòs necessitava l'articulació del seu teixit veïnal d'un i altre costat del riu i, al febrer de 2020, vam organitzar junts les Jornades Veïnals de l'Eix Besòs . Unes jornades que ens van permetre iniciar una reflexió sobre les 1 necessitats de la zona des d'una perspectiva metropolitana i veïnal. Vam treballar plegats sobre eixos temàtics orientats a la resolució dels principals problemes estructurals del territori i que avui continuen sent les temàtiques principals de nostra tasca:

• Urbanisme, patrimoni, infraestructures i mobilitat

• Habitatge, vulnerabilitats i emergències socials

• Sistema productiu i formació

• Salut i medi ambient

• Polítiques de gènere i igualtat

Després d'un any de treball compartit entre les federacions i entitats dels cinc municipis, han prioritzat propostes per a la construcció d’una agenda compartida que compleixin tres requisits: un abordatge integral del territori i de les seves problemàtiques; potencialitat d'impacte multiplicador; i la condició de ser realitzables. Aquestes prioritats han orientat la segona fase del nostre treball amb la conformació de taules tècniques, amb equips dels cinc ajuntaments i l’AMB, que van tenir lloc durant la primera meitat de 2021.

No obstant això, som conscients de la complexitat i imbricació d’aquestes problemàtiques, que no estan aïllades entre si i que necessiten d'una mirada transversal per a dissenyar actuacions integrals. En aquest sentit, la falta d'un espai de governança metropolitana real, potencia la mirada segmentada des dels territoris i limita la presa de decisions que vagin al fons dels problemes amb la integració de les veus dels moviments de base i veïnals.





La Coordinadora Veïnal del Baix Besòs esta formada:

- FAVB (Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona)

- FAVB (Federació d’Associacions de Veïns de Badalona)

- FAVGRAM (Federació d’AA.VV. de Santa Coloma de Gramenet)

- FAVMIR (Federació d’Associacions de Veïns de Montcada i Reixac)

- CONFAVC (Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya)

- Associació Veïnal Sant Joan Baptista de Sant Adrià

- Plataforma per la conservació de les tres xemeneies de Sant Adrià