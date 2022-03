Moviment veïnal

Surt el número 159 de 'Carrer' amb un dossier dedicat a les lluites veïnals del Baix Besòs

El Besòs ha estat la cambra dels mals endreços de l'àrea metropolitana de Barcelona: una amalgama de ciutats dormitori, polígons industrials i equipaments incòmodes, marcada per la pobresa i la desigualtat. El dossier del número 159 de Carrer proposa “Una passejada per les lleres del riu”: un recorregut per cinc municipis -Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac- per conèixer els problemes en comú d'uns barris que denuncien l'oblit institucional, i que recentment s'han unit en la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs.

A la secció D'entrada, donem veu a les entitats que aposten per la gestió ciutadana d'equipaments públics, que demanen a l'Ajuntament que estableixi un circuit clar per assolir els convenis i minimitzi els concursos públics. El número inclou també una àmplia entrevista a les activistes feministes Montserrat Cervera i Milena Duch, i l'adeu a José Martí Gómez, un periodista de carrer que ens ha deixat recentment, entre molts altres temes de la ciutat i els seus barris.