Presentació de la Coordinadora Veïnal de Baix Besòs

Com a resultat d'un procés i diagnòstic compartit, les federacions, associacions i entitats firmants hem decidit constituir-nos com a Coordinadora Veïnal del Baix Besòs amb l'objectiu de consolidar un grup motor per a la construcció d'una governança metropolitana de l'eix del Besòs des del teixit veïnal.

Per explicar les motivacions, antecedents i prioritats de la Coordinadora us convoquem una roda de premsa el pròxim dimarts 15 de febrer de 2022 a les 12h al Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Entitats firmants