LLUITA INSTITUCIONAL

Salellas: “Prorrogar el pressupost significa defugir la responsabilitat que es té com a govern”

Guanyem Girona tem que aquesta decisió comporti “retallades encobertes” al llarg de l’any que ve

Guanyem Girona ha lamentat que el govern de Junts i ERC hagi decidit unilateralment prorrogar el pressupost tot i estar en minoria. La formació considera que això és una “molt mala notícia per a les gironines i gironins” i que es tracta d'un exemple més “d'opacitat, de mala gestió i d’incapacitat de liderar la ciutat en moments tan transcendental com els que estem vivint”. El cap de l’oposició i alcaldable de Guanyem, Lluc Salellas, ha reiterat que aquesta decisió política “evidencia un cop més que Girona viu un final de cicle”. “Prorrogar el pressupost amb la situació social i econòmica que vivim significa defugir la responsabilitat que es té com a govern”, ha afegit.

Així doncs, el principal partit a l’oposició es mostra preocupat per com encararà la ciutat l’any 2023 amb els comptes prorrogats i com serà la gestió municipal. Salellas ha advertit que la situació dins l’Ajuntament pot esdevenir “insostenible” i que la pròrroga del pressupost “podria generar situacions encobertes de retallades a partir de meitats del 2023”.

D’altra banda, la formació ha reiterat que els comptes que es mantindran són els que l’any passat Junts i ERC van pactar amb l’exportaveu de Cs i que ja van patir una retallada en temes socials com és l’eliminació de la partida en compra d’habitatge que havia introduït Guanyem l’any anterior.

Així, un altre element que quedarà tocat per la pròrroga són les inversions ja que això impedirà tirar endavant noves obres públiques per fomentar la transició energètica o la construcció de nous equipaments públics o l’impuls i millora del transport públic. En aquest punt, la formació municipalista ha subratllat que l’anunci d’inversions fet pel govern en roda de premsa són en la majoria acords passats o que no formen part del pressupost ordinari com són els Next Generation.

La pròrroga arriba després que Guanyem hagi estat mesos demanant un nou pressupost adaptat a les necessitats de 2023 i han explicat que en cap moment el govern ha obert un espai de negociació i diàleg. Salellas ha explicat que Guanyem havia estat treballant una proposta de pressupost per ser negociada però que aquesta “ni tan sols ha estat escoltada”.