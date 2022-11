LLUITA INSTITUCIONAL

La jurista i veïna de Sant Narcís Amy Sabaly s’incorpora a la llista de Guanyem Girona

Serà la número tres de la candidatura, acompanyant l’alcaldable, Lluc Salellas, i la regidora Cristina Andreu a la llista per les municipals

Guanyem Girona ha fet públic un nou nom de la seva llista electoral per les eleccions municipals del 28 de maig de 2023. Es tracta d’Amy Sabaly, jurista i veïna de Sant Narcís, que se suma a Lluc Salellas i Cristina Andreu, anunciats fa unes setmanes com a alcaldable i número 2 respectivament. Sabaly va néixer fa 42 anys a Trao, al Senegal, i va arribar a Catalunya el 1990.

Veïna de Sant Narcís des de fa 12 anys, exerceix d’assessora jurídica i està especialitzada en temes d’estrangeria. Al barri ha participat activament a l’AFA de l’escola Àgora i ha estat implicada amb la comunitat afrocatalana de Girona.

“Vull aportar el meu granet de sorra per fer una Girona on tothom hi tingui cabuda, una Girona que cada veí o veïna, vingui d’on vingui o visqui al barri que visqui, es senti seva”, ha expressat la candidata.

A la ciutat de Girona 25.000 persones, és a dir un de cada quatre veïns, ha nascut fora de l’Estat espanyol. Sabaly ha subratllat que “aconseguir integrar i fer partícips del dia a dia de la ciutat els nous gironins és un gran repte de present i futur que s’ha d’encarar”.