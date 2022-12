LLUITA INSTITUCIONAL

Sergi Font, expresident d’Òmnium Gironès, se suma a la candidatura de Guanyem Girona

És comunicador, empresari cultural i professor a la UdG i ha estat implicat als Marrecs de Salt durant els darrers vint anys.

Sergi Font, que ha estat una de les cares visibles de Girona Vota, la plataforma que ha liderat les mobilitzacions pel Referèndum i la República Catalana a la ciutat, serà el número 4 de la llista, acompanyant l’alcaldable, Lluc Salellas, i les candidates Cristina Andreu i Amy Sabaly

Guanyem Girona ha fet públic un nou nom en l’equip que presentarà a les properes eleccions municipals amb l’objectiu de liderar el relleu polític i el govern de la ciutat a partir del maig del 2023. Es tracta del veí de Pla de Palau, Sergi Font, expresident d’Òmnium Gironès i activista pel dret a l’autoderminació i la República Catalana. Font s’afegeix així a la llista que encapçalaran Lluc Salellas – alcaldable – Cristina Andreu i Amy Sabaly. Font, nascut a Pals fa 40 anys i veí de la ciutat des d’en fa 20, és llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques, gestor cultural, empresari en l’àmbit de la comunicació i professor de la Facultat de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat de Girona.

Així mateix, el que serà el número 4 de la llista de Guanyem Girona ha estat durant molts anys vinculat a la cultura popular a la ciutat a través de Marrecs de Salt, la cavalcada, les activitats de Nadal o la Festa Major del 4 Rius. L’any 2020 va ser ocupar la presidència de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya representat a Marrecs de Salt. De la mateixa manera, Sergi Font ha estat implicat en diferents campanyes i plataformes per treballar per la independència, com la consulta popular de Girona Decideix l’any 2010 o des del 2017 a la plataforma Girona Vota, espai unitari del sobiranisme a la ciutat, que ha liderat les principals mobilitzacions pel referèndum de l’1 d’octubre del 2017, la consecució de la República, el suport als presos polítics i exiliats i la denúncia de la repressió de l’Estat espanyol. Un activisme que ha desenvolupat en paral·lel a la ferma defensa de la llengua i la cultura catalanes com un actiu de ciutat i de país.

L’alcaldable de Guanyem, Lluc Salellas, ha expressat que estan “molt contents d’enfortir el projecte amb una figura de prestigi i de consens a la ciutat com és la d’en Sergi Font”. Per Salellas, aquesta incorporació mostra que Guanyem és un projecte transformador i ampli que és capaç d’aglutinar totes aquelles persones que volen un relleu a la Plaça del Vi. “Guanyem està preparat per liderar el govern de la ciutat amb un equip de persones com ara en Sergi Font, que ha demostrat no només una estima i un coneixement especial de Girona i el país, sinó també una vocació clara de lideratge, idees de futur i capacitat de gestió de projectes d’envergadura a la ciutat” ha conclòs Salellas.

Sergi Font se suma al projecte amb moltes ganes, il·lusió. Creu que “ara més que mai és el moment de fer política.” Que “no es pot seguir desprestigiant la principal eina que tenim com a societat”. Considera que Girona és una ciutat amb una mida humana i que això ha de permetre fer més pinya entre els veïns i veïnes i que per facilitar-ho és necessària una administració que escolti i doni resposta a les necessitats de la ciutadania. Font valora Guanyem és el “projecte adequat per poder aconseguir aquest model de ciutat, un projecte que compta amb el potencial de la gent i que te cura de les persones”.