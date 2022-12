LLUITA INSTITUCIONAL

L’artista Pep Admetlla dedica una obra a Guanyem Girona per col·laborar amb el projecte

La peça, de la qual n’hi ha còpies limitades, es podrà adquirir a canvi d’un donatiu de 40€ per ajudar a finançar la campanya electoral

Un cor agafat delicadament per una mà, l’element central d’una obra que té la voluntat que “totes les esquerres vagin cap al mateix flux”

L’artista gironí Pep Admetlla ha dedicat una obra a Guanyem Girona per mostrar el seu suport amb el projecte i ajudar a finançar la campanya electoral del maig de 2023. La peça consisteix en una mà que apreta delicadament un cor amb les seves parts clarament marcades. Per a l’artista això representa l’esperit de la candidatura “que acull sensibilitats molt diferents entre barris i persones”. Així mateix, Admetlla considera que la situació politicosocial fa que “tinguem el cor pinçat” i que cal que “totes les esquerres vagin cap al mateix flux” per desfer aquesta tensió, un altre element que l’artista ha destacat del dibuix.

D’aquesta manera Guanyem oferirà una de les còpies limitades a aquelles persones que facin un donatiu de 40€ al projecte, una iniciativa que ja van encetar el 2019 amb una obra donada pel pintor i poeta Narcís Comadira. Les peces es poden adquirir al local de Guanyem, situat a la plaça Salvador Espriu.

Lluc Salellas, alcaldable de Guanyem Girona, ha celebrat el suport d’una persona de la talla artística del polifacètic Pep Admetlla de qui n’ha destacat “el ferm arrelament a la ciutat de Girona”. Admetlla, de renom internacional, ha presentat obra a la biennal de Venècia però alhora sempre ha mantingut el vincle amb la ciutat, treballant en projectes amb el Bòlit o creant projectes amb voluntat pedagògica a les escoles de Girona.

Així mateix, Salellas ha reivindicat que la formació es financi a través de donatius de la ciutadania i evitant els crèdits bancaris, preservant així la independència total de la candidatura municipalista.